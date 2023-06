The Last of Us, Bella Ramsey: “Avrete capito che non sono al 100% etero”

0:00 Ascolta l'articolo

Ad oggi aveva fatto un coming out come persona non-binaria, ma Bella Ramsey, 19enne talento inglese esplosə grazie al ruolo di Ellie in The Last of Us, è ora andatə oltre. Dalle pagine di British Vogue, che ha dedicato l’ultimo suo numero al Pride Month, Bella è tornata a parlare del proprio orientamento sessuale e di come ora sia più sicurə di sè, anche nell’utilizzo dei pronomi.

“Essere chiamatə ‘they’ è la cosa più veritiera per me. Sono questo. Ma in fin dei conti non sai mai del tutto chi sei, è in continua evoluzione. Ma certamente penso che le persone abbiano capito che non sono eterosessuale al 100%. Sono un po’ ondulatə, sai? Questo è quello che mi piace dire”.

Nel corso dell’intervista Ramsey, ieri elogiatə dal collega di set Pedro Pascal, ha parlato anche del supporto ricevuto da tutto il team produttivo e dal cast di The Last of Us: “Il supervisore dei costumi metteva diversi indumenti intimi nella mia stanza: un reggiseno normale, un binder, un reggiseno sportivo. E mi diceva: “Scegli solo ciò che è più comodo per te oggi”. E alla fine, era solo un binder. Non c’è mai stato nessuno che mi facesse pressioni“.

Nel 2016 iconicə Lyanna Mormont ne Il Trono di Spade, Bella è oggi lanciatissimə, con la 2a stagione di The Last of Us in produzione insieme al drama Monstrous Beauty di Romola Garai.

