The Watcher, nuova serie Netflix per Ryan Murphy: trama e cast

2 minuti di lettura

L’infaticabile Ryan Murphy, addirittura nove serie scritte/prodotte negli ultimi 18 mesi, alle quali aggiungere 4 film/documentari prodotti/diretti, ha un nuovo progetto in cantiere. The Watcher il titolo della sua ultima fatica, che a detta di Deadline vedrà Bobby Cannavale e Naomi Watts protagonisti assoluti al fianco di Jennifer Coolidge.

Serie Netflix, The Watcher segnerà il ritorno di Murphy ad atmosfere thriller/horror. Al centro della trama una una coppia sposata che si trasferisce nella casa dei sogni, fino a quando i due non iniziano a ricevere lettere terrificanti e minacciose da un misterioso stalker che si firma per l’appunto “The Watcher”.

La serie nasce da un articolo del 2018 pubblicato da The Cut, scritto da Reeves Wiedeman. Nel pezzo, Wiedeman raccontava la storia di queste misteriose e minacciose lettere che improvvisamente sono comparse nella cassetta postale di una famiglia appena trasferitasi nel New Jersey, nel 2014, in una casa di inizio ‘900 acquistata per un milione e mezzo di dollari. “Il 657 Boulevard è stato della mia famiglia per decenni, e mentre si avvicina al suo 110° compleanno sono stato incaricato di osservare e aspettare la sua seconda venuta. Mio nonno sorvegliava la casa negli anni ’20 e mio padre negli anni ’60. Ora è il mio momento“, recitava la prima lettera. “Tutte le finestre e le porte di 657 Boulevard mi permettono di osservarvi e seguirvi mentre vi muovete per la casa. Chi sono? Io sono “The Watcher” e ho il controllo del 657 Boulevard da quasi due decenni“, si leggeva in un’altra lettera.

Vinti sei Emmy, un Tony e un Golden Globe, Ryan Murphy è in assoluto il produttore più potente, ricco e invidiato del piccolo schermo. In poco più di un decennio ha creato un impero, ridefinendo la rappresentazione LGBT, imponendo una specifica e chiara visibilità queer all’intera industria hollywoodiana, con un contratto monster Netflix da 300 milioni di dollari in 5 anni. Attualmente è in onda su Sky con American Crime Story: Impeachment. Da quasi 10 anni sposo di David Miller, Ryan è padre di 3 bimbi, nati tramite gestazione per altri.