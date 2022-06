Tobin Heath, la calciatrice USA fa coming out con un’opera d’arte: “Sono gay”

2 min. di lettura

34enne calciatrice statunitense, centrocampista dell’Arsenal e della nazionale statunitense, Tobin Heath è una leggenda del calcio femminile. 131 partite giocate con la maglia USA e 18 reti, vincendo due campionati Mondiali e due edizioni consecutive dei Giochi Olimpici (2008 e 2012), oltre ad un bronzo a Tokyo 2020.

Ebbene Tobin ha fatto coming out su Instagram, pubblicando un’opera da lei realizzata intitolata “Out Now“, sulla quale c’è scritto “I am gay“.

“Sarò in un museo“, ha semplicemente scritto Heath, autrice di un quadro realizzato per re-inc, che l’ha definita la sua “opera d’arte più vulnerabile di sempre. Creato come parte della Revolution Collection, il processo di Tobin è stato di per sé un’evoluzione. Iniziando a mescolare a mano i colori e a dipingere lettere ispirate ai mattoncini della sua infanzia, non aveva in mente una visione finale. Mentre dipingeva, l’arte l’ha ispirata e così ha iniziato a creare. Il risultato è una struttura audace e coraggiosa che funge da inno al difficile processo di scoperta personale”. “Ogni quadrato rappresenta l’unicità e la natura multidimensionale di un’esperienza di coming out. I confini intenzionali tra ogni lettera suggeriscono che le nostre identità e i nostri viaggi non sono sempre completamente collegati. C’è spazio per esplorare. Cambiare. Le parole “Io sono” invitano sia alla fiducia nell’affermare la propria verità, sia al potere di mettere in discussione ciò che è vero per te. In ciascuno dei nostri processi, c’è spesso flessibilità nelle nostre identità. E se le nostre identità potessero essere costruite con la libertà e la curiosità di un bambino che gioca per terra con delle lettere?”.

Una descrizione che di fatto certifica il coming out di Tobin, non a caso celebrata dalla collega di nazionale Ashlyn Harris, che le ha commentato il post scrivendo: “Sono così orgogliosa di te. Ti amo così tanto mia cara amica.”

