Torino Film Festival 2020, i vincitori: il film gay Camp de Maci premiato per il miglior attore

L’attore rumeno 31enne Conrad Mericoffer ha vinto il premio come miglior attore al 38esimo Torino Film Festival per la sua lodevole interpretazione del poliziotto gay Cristi in Camp de Maci (Campo di papaveri) di Eugen Jebeleanu, unico titolo lgbt del concorso. Mericoffer è molto abile nel tratteggiare l’ambiguità del suo personaggio, a disagio con la propria omosessualità.

“Ciao a tutti! – ha salutato Mericoffer in un videomessaggio – Ciao Torino, ciao Italia. Grazie mille per questo premio meraviglioso che mi avete dato. Sono così felice che stanotte ho ballato da solo in cucina per un’ora. Voglio ringraziare la mia squadra meravigliosa che ha fatto questo film meraviglioso: il regista Eugen, la produttrice Velvet, la sceneggiatrice Ioana, l’operatore Marius, la scenografa e costumista Velica e tutti gli altri che hanno collaborato a questo progetto. Vi giuro che siamo come una famiglia. È stata un’esperienza meravigliosa per me. Non sapevo che saremmo arrivati fin qui. Ancora grazie tante. E spero che un giorno, quando questa pandemia sarà finita, potremo vederci faccia a faccia e condividere questa gioia e felicità che proviamo per quello che facciamo e che amiamo”.