Come OnlyFans ha cambiato in positivo la pornografia

I siti che ospitano contenuti distribuiti a pagamento, come OnlyFans e JustForFun, sono riusciti ad abbattere gli stereotipi razziali, sessisti, così come i pessimi trattamenti sindacali ed economici nei confronti degli attori, messi in atto dalla tradizionale industria pornografica. In che modo lo hanno fatto? Semplicemente togliendo di mezzo gli intermediari e consentendo ai performer di offrire contenuti direttamente al “consumatore”.

La disintermediazione permette, ad esempio, di rendere sempre più visibili nel mondo del porno le persone LGBTQ così come le differenti etnie, identità di genere, rispetto a quando il porno veniva fatto per soddisfare prevalentemente le fantasie sessuali di un pubblico bianco, maschile, etero e cisgender.

Inoltre queste nuove piattaforme danno la possibilità ad attori e attrici porno di guadagnare cifre prima impensabili, visto che l’industria pornografica è da anni in crisi.

Si tratta, in pratica, di siti che si basano sul modello delle livechat erotiche, dove pagando è possibile fruire di contenuti in maniera ancora più intima, ravvicinata con l’attore. Queste piattaforme si tengono circa il 20% ed il resto va al proprietario dell’account, permettendo così ai performer di fare grandi guadagni.

Sono state molte le persone transgender e non binary ad aver riscontrato un enorme successo e a guadagnare parecchio grazie a queste piattaforme. Sono proprio siti come OnlyFans e JustForFun ad offrire un’incredibile opportunità agli artisti trans non soltanto di esibirsi e guadagnare, ma anche di promuovere conversazioni su determinati problemi della pornografia, affrontando così lo stigma.

Andiamo a conoscere i 5 performer transgender e non binary che meritano di essere seguiti su OnlyFans e JustForFun.