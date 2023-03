0:00 Ascolta l'articolo

Umberto Gaudino è uno dei professionisti più amati e seguiti del talent show Amici di Maria De Filippi eppure nelle ultime settimane è salito alle luci della ribalta non tanto per le sue esibizioni mozzafiato nella Scuola più famosa d’Italia ma più che altro per una particolarissima vicenda amorosa che lo vedrebbe protagonista.

In occasione della sua separazione dalla ballerina e collega Louise Heise, infatti, molti rotocalchi di gossip hanno iniziato ad associarlo ad alcuni personaggi del mondo dello showbiz ipotizzando ad esempio una liaison con l’ex tronista di Uomini e Donne Giovanna Abate, rumors assolutamente infondato.

In quello stesso periodo, però, il sito di gossip Biccy.it aveva iniziato a parlare di una particolare amicizia proprio tra il latinista Umberto e un ballerino noto nel mondo televisivo, Alessio Stia. Vacanze insieme, stories su Instagram e scatti praticamente identici sul feed dei loro profili social, infatti, avevano acceso la lampadina nei fan dei due ballerini ma anche negli addetti ai lavori, facendo dunque ipotizzare una reale liaison tra i due.

Oggi, quel gossip, sembrerebbe essere tornato in auge sul web proprio grazie ad alcuni post e video pubblicati da entrambi nelle ultime settimane sui loro profili Instagram. I due, infatti, al netto che potrebbe trattarsi di una semplice amicizia, tenderebbero a condividere sempre più istanti di vita insieme tra vacanze in giro per il mondo – nella gallery alcuni scatti di queste loro esperienze – o serate spensierate al ristorante o al karaoke in compagnia di amici e colleghi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessio Stia (@alessio_stia)

A confermare questa ipotesi, inoltre, si aggiungerebbero alcuni commenti lasciati sotto ai diversi post da alcuni amici dell’ipotetica coppia: “Belli”, “Che belli mamma miaaa”, “Già sapete cosa penso di voi” sono solo alcuni dei diversi apprezzamenti apparsi sotto uno dei più recenti carousel postato da Alessio in cui i due appaiono in perfetta sintonia.

Pura casualità oppure no? Al momento non è dato saperlo ma ciò che è certo è che è giusto rispettare qualsiasi scelta, che resta certamente privata. E però: è la stampa bellezza! Da Gay.it mandiamo tanto amore a entrambi!

© Riproduzione Riservata