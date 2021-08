Vincenzo De Luca vs. DDL Zan: “La giornata contro l’omotransfobia a scuola? Ma andate al diavolo” (VIDEO)

2 minuti di lettura

“Ma davvero pensate che sia ragionevole che alle elementari facciamo la giornata di riflessione sull’omotransfobia? Ma andate al diavolo“. Così, nel corso della Festa dell’Unità di Bologna, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si è espresso a proposito del dibattito sul Ddl Zan. Il disegno di legge, la cui attenzione mediatica è drammaticamente calata nel corso delle ultime settimane, con il rischio sempre più vivo dell’insabbiamento, è invece al centro dei pensieri dell’istrionico De Luca: il governatore ha infatti sottolineato che, così come scritto, non avrebbe mai votato a favore dell’aggiornamento della legge Mancino, in vigore dal 1993, rivendicando libertà di pensiero per sé e per tutti gli altri attori in scena.

Il riferimento è alla querelle fra il cardinale Pietro Parolin e Mario Draghi. Dopo che il Segretario di Stato del Vaticano aveva espresso dubbi nel giugno scorso sui “problemi interpretativi che potrebbero derivare nel caso fosse adottato un testo con contenuti vaghi e incerti”, il premier replicò alla nota sottolineando lo stato di laicità garantito dalla Costituzione, legge delle leggi e svincolata dai credi:

Certo che dobbiamo difendere i diritti, ma non è immaginabile che su questioni che hanno contenuti morali noi ideologizziamo i problemi. Credo che abbiamo sbagliato a rispondere al Cardinale Parolin come abbiamo risposto. È una personalità rilevante del mondo cattolico, dove è in atto uno scontro tra forze conservatrici e mondo progressista. Noi abbiamo risposto in termini volgari e politicamente insopportabili. I Patti Lateranensi, ma che c’entrano? Fa’ che il Segretario di Stato non possa esprimere la propria opinione…

Lo scoglio da superare per la votazione, qualora il testo fosse passato tra le mani di Vincenzo De Luca, sarebbe quindi la connessione tra lotta all’omotransfobia e sensibilizzazione tra i più piccoli con progetti scolastici dedicati. “Se non si corregge la parte delle scuole, non l’avrei votato” ha ribadito il presidente nell’intervista a Lucia Annunziata (video), evidenziando che la mancanza di “qualche correzione ragionevole” è stata la vera responsabile dell’allungamento dell’iter della legge: