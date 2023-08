Vittorio Feltri e i deliri su omosessualità, cattolici e Sodoma

0:00 Ascolta l'articolo

Oggi 80enne, Vittorio Feltri è incredibilmente consigliere Regionale lombardo grazie a Fratelli d’Italia. Fondatore di Libero, del quale è direttore editoriale, Feltri è “celebre” per sproloquiare quasi quotidianamente sui social, con tweet puntualmente travolti da puntuale indignazione.

L’ultimo dei tanti è arrivato ieri, nella giornata di Ferragosto. “I comportamenti omosessuali io non li critico, ma i cattolici dovrebbero sapere che Sodoma fu distrutta perché in suoi abitanti usavano sodomizzarsi. Invece fingono di non saperlo. Ipocriti”, ha cinguettato Feltri, a cui hanno presto replicato con sdegno centinaia di utenti.

“I comportamenti degli idioti io non li giudico, ma se uno ha fatto la terza media dovrebbe sapere che Sodoma venne distrutta per l’inospitalità, quindi per quelli che urlicchiano contro gli sbarchi e gli anziani ignoranti con la mente frolla e ottusa. Buon ferragosto“, ha risposto Carlo G. Gabardini, mentre Aurelio Mancuso, ex presidente Arcigay, ha così consigliato l’attuale consigliere regionale lombardo: “Conviene che si faccia istruire da un teologo bravo, magari pure esperto di fobie”.

Ermal Meta ha invece citato un brano degli Aventura, Obsesiòn, parlando di “ossessione di alcuni“.

L’11 agosto scorso, dinanzi alla morte di Michela Murgia, Feltri ha twittato: “Sapevo che la Murgia fosse malata, ma non credevo fosse tanto grave. La sua morte mi addolora“. Peccato che la stessa scrittrice avesse parlato di incurabile tumore al 4° stadio, ma il 20 maggio l’ex giornalista le aveva comunque dato della “sedicente malata“, per poi rincarare il 25 maggio: “Anche io come la Murgia ho avuto un tumore, ma non per questo mi do delle arie, al massimo mi curo“.

Vaneggiamenti quotidiani che passerebbero inosservati se ci trovassimo ad un 80enne qualunque, se non fosse che Vittorio Feltri sia consigliere regionale da 13.000 euro al mese, rappresentante di un’istituzione quotidianamente insudiciata da un uomo che dovrebbe passare la propria anzianità altrove. Possibilmente lontano dai social, ma soprattutto lontano da Palazzo Lombardia.

