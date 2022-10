Zach Barack, l’attore trans* esorta la Marvel ad essere più coraggiosa con la rappresentazione transgender

< 1 min. di lettura

Zach Barack è un attore dichiaratamente trans* che presta la propria voce nella serie animata Dead End: Paranormal Park, oltre ad aver preso parte a Spider-Man: Far From Home al fianco di Tom Holland e Zendaya, titolo Sony Marvel.

Discutendo della rappresentazione nel Marvel Cinematic Universe (MCU) con Digital Spy, Zach è stato netto e chiaro: “Non è abbastanza buono“. Barack ha preso ad esempio Bargirl della DC Comics, film girato e incredibilmente cestinato, senza mai uscire in sala. “Tutto si riduce a ciò che il pubblico medio apprezza, e non è la femminilità. Ecco da dove viene l’odio per le persone trans. È molto meno pericoloso essere un ragazzo trans che essere una ragazza trans o una persona trans femminile”.

Zach ha chiesto alla Marvel di “essere coraggiosa“, mostrando anche dei personaggi trans nei propri film. D’altronde, se non ora quando? “Fate qualcosa, in modo che quando morirete penserete, “Sono contento di averlo fatto”, senza avere rimpianti”. “Non so cosa poter dire per convincere qualcuno ad interessarsene, ma questo qualcuno dovrebbe farlo. Perché è la cosa giusta da fare. Ed è importante. Conta più di ogni altra cosa. Siate esseri umani e fate attenzione ad altri esseri umani. È tutto ciò che abbiamo. Non possiamo permetterci di non essere nella stessa squadra. E se sei davvero nella mia squadra come dici di essere, allora fatti vedere e inizia a giocare“.

La rappresentazione LGBTQ nel Marvel Cinematic Universe è da anni dibattuta. Sebbene ci sia stata un’infarinatura di personaggi Marvel queer, vedi Loki, Valkyrie, Phastos e America Chavez, il loro orientamento sessuale non ha mai avuto alcuno sviluppo e il più delle volte è stato esplicitato in modo fugace, appena accennato.

