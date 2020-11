Zan e Zingaretti sulla legge contro l’omotransfobia: “Ora via all’iter in Senato, approvazione finale in tempi rapidi”

È il giorno dello spumante per Alessandro Zan, deputato Pd nonché relatore della legge contro l’omotransfobia, misoginia e abilismo. Dopo mesi di lavoro, critiche, dibattiti e attacchi da parte della destra nazionale, la Camera ha approvato il DDL, ora atteso al bis in Senato, dove le previsioni sono decisamente meno limpide.

Questo perché a Palazzo Madama la maggioranza ha numeri molto meno sicuri, perché gli stessi senatori della maggioranza appaiono meno compatti rispetto ai colleghi deputati, perché alla presidenza c’è la forzista Maria Elisabetta Alberti Casellati, storicamente mai friendly, e perché alla presidenza della commissione giustizia c’è il leghista Andrea Ostellari.

Ci sarà quindi da sudare, molto più che alla Camera, ma con quali tempi? Zan, in tal senso, ha provato a mettere dei paletti.

Il nostro obiettivo è combattere fenomeni violenti e discriminatori, colmando un ritardo che si protrae da decenni: questa legge lo centra. Ora inizieremo l’iter al Senato, dove continueremo questa battaglia di civiltà fino all’approvazione finale in tempi rapidi. Dedico questa prima vittoria a tutte quelle persone che quotidianamente subiscono violenze e discriminazioni per chi sono e per chi amano.

Anche Nicola Zingaretti, segretario Pd, ha sottolineato il tutto: “Ora presto approvazione al Senato, per un’Italia più umana e civile“. Appello rilanciato immediatamente da Monica Cirinnà, senatrice Pd: “Ci sono tutte le condizioni per una rapida approvazione del testo anche in Senato. Come senatrice, e come responsabile Diritti del Partito democratico chiedo che si proceda appena possibile alla calendarizzazione in Commissione: la qualità del lavoro svolto alla Camera – moltissime audizioni, una discussione serrata su tutti i dettagli del testo – ci consentirà di accelerare e di arrivare presto al risultato senza inutili rallentamenti né strumentalizzazioni. Il Partito democratico si impegna fin d’ora per questo. Nessuna esitazione ci è consentita, non c’è più tempo da aspettare per far fare al nostro paese un ulteriore passo avanti verso libertà, eguaglianza e inclusione, nel segno della prevenzione e del contrasto della discriminazione e della violenza“.

Ma in termini concreti, quando sarà possibile sbarcare letteralmente al Senato con la legge contro l’omotransfobia, misoginia e abilismo? Non prima di inizio 2021. Obiettivo, farcela prima di primavera. 20 marzo 2021.