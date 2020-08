50 giorni d’estate 2020, 33 denunce pubbliche di omotransfobia: questa non sarebbe un’emergenza?

20 giugno 2020. Da quel giorno, inizio ufficiale dell’estate 2020, ad oggi sono passati esattamente 51 giorni. Poco più di un mese e mezzo in cui si è discusso di legge contro l’omotransfobia e la misoginia alla Camera dei Deputati per poche ore, prima di rimandare il tutto a settembre. 50 giorni, visto e considerato che questo lunedì 10 agosto ha appena visto la luce, in cui solo su Gay.it sono state riportate 33 denunce pubbliche di omotransfobia in Italia. Media elevatissima, e tristemente nota per chi segue la cronaca legata alla nostra comunità. Eppure c’è ancora chi sostiene come il DDL Zan non serva (citofonare Silvio Berlusconi), come in Italia non esista discriminazione (citofonare Giorgia Meloni), come ci siano ben altre urgenze da prendere in esame (citofonare Matteo Salvini).

Eppure quasi ogni 2 giorni emerge un’aggressione fisica e/o verbale ai nostri danni, senza motivo alcuno, solo e soltanto perché siamo gay, lesbiche, bisessuali, transgender. In 50 giorni abbiamo visto di tutto. Pugni in strada, botte dal branco, turisti insultati da un ristoratore, donne transgender barbaramente uccise, insulti, bastonate, coppie gay allontanate da una discoteca per un semplice bacio, ragazze invitate ad andarsene da una piscina e ragazzi minacciati in spiaggia, minorenni aggrediti, consiglieri comunali indecenti, tentati suicidi dettati dall’esasperazione, famiglie arcobaleno umiliate, primari sospesi dopo aver insultato pazienti sotto i ferri.