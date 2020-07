Pietro Turano di Skam Italia, ragazze gli chiedono foto e poi gli urlano “A FR*CIO!” – la video denuncia

Vicepresidente Arcigay Roma, consigliere nazionale Arcigay, volto del Gay Center ma soprattutto tra i protagonisti di SKAM Italia, Pietro Turano ha denunciato su Instagram un episodio di omofobia avvenuto pochi giorni fa, nella provincia laziale.

Avvicinato da alcune ragazze per una foto mentre era ad Albano con il suo fidanzato, Pietro si è prestato alle richieste delle giovani. Peccato che una volta scattate le foto, le adolescenti gli hanno gridato “A FR*CIO! A FR*CIO!”.

“Sì, sono fro*io. E quindi?“, ha risposto Pietro, rimasto scosso da quanto capitato. “Non mi capitava da tanto tempo in questa maniera qua. E mi sono reso conto quanto, in generale, possa dare fastidio, così gratuitamente. Poi mi sono chiesto: “Perché, perché fai questo, soprattutto se mi hai appena fermato per chiedermi una foto?”. “Probabilmente perché pensi di non aver mai visto un fr*cio e vuoi capire che reazione avrò davanti a questa tua provocazione?”. “Mai avrei voluto fare una foto con una cretina del genere, e dopo questa cosa ci rifletterò molto di più, prima di fare una voto con una persona che non conosco. Questo mi ha fatto soffrire molto, mi ha rovinato completamente la giornata, e siccome sono 4 giorni che ci penso, volevo esorcizzare questo magone, condividendolo“.