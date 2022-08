Abbi Jacobson e Jodi Balfour si sono fidanzate

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

38enne attrice statunitense, Abbi Jacobson, conosciuta ai più per aver co-creato e interpretato la serie Broad City, si è ufficialmente fidanzata con Jodi Balfour, 35enne attrice sudafricana dal 2019 tra i volti di For All Mankind, serie Apple.

Insieme dal 2020, Abbi e Jodi si sono concesse il primo red carpet di copppia lo scorso weekend, grazie alla premiere dell’attesa A League of Their Own, in arrivo su Prime Video il 12 agosto. Lo scorso ottobre Abbi e Jodi aveva festeggiato il loro primo anniversario con una bellissima dedica social, firmata Jacobson: “Un anno con questo incredibile umano. Non so come possa essere stata così fortunata“, scrisse all’epoca Abbi.

A League of Their Own è l’adattamento seriale del film originale del 1992, all’epoca diretto da Penny Marshall e interpretato da Madonna. La serie è creata da Will Graham e dalla stessa Abbi Jacobson, che rivestono anche il ruolo di executive producer con Hailey Wierengo e Desta Tedros Reff di Field Trip.

A League of Their Own rievoca lo spirito gioioso dell’amato classico anni ’90 ampliando il suo sguardo per raccontare la storia di un’intera generazione di donne che sognavano di giocare a baseball a livello professionistico, sia nella All-American Girls Professional Baseball League che al di fuori di essa. La serie segue Carson (Abbi Jacobson), Max (Chanté Adams) e un nuovo gruppo di personaggi che si fanno strada verso il campo da gioco, trovando lungo il percorso le loro squadre e se stessi.

Se Jacobson è pubblicamente bisessuale dal 2018, Balfour ha fatto coming out solo un anno fa, durante il mese del Pride. “In questo ultimo giorno del Pride Month mi sto allontanando dal mio senso di inadeguatezza, dalla mia paura di occupare uno spazio non destinato a me, e dal mio bisogno di farlo per bene… per dire quanto sia stato innegabilmente liberatorio finalmente abbracciare ed esplorare la mia stranezza“, scriveva sul suo profilo Instagram. “Quanto mi sento grata per quanto sia facile per me condividere questo con la mia comunità; e che anche se mi ci è voluto molto tempo per arrivare fin qui, è come tornare a casa da me stessa in un modo che mi ha aperto la vita“.

© Riproduzione Riservata