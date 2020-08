Affronta predicatori omofobi e gli spezzano una gamba

Il conduttore radiofonico Justin Morissette ha raccolto oltre 50.000 dollari dopo esser finito in ospedale con una gamba spezzata a causa di un paio di predicatori di strada omofobi di Vancouver. Justin è stato attaccato dopo aver affrontato i predicatori. A rivelarlo lui stesso, via social.

Questa sera mi sono opposto ai bulli evangelici anti-gay nel West End, e mi hanno deliberatamente rotto una gamba. Non so perché l’abbia voluti affrontare. Sembrava la cosa giusta da fare, nessun altro l’avrebbe fatto. Avrò placche di metallo nella gamba per il resto della mia vita. La mia gamba è super incasinata e fa schifo. Ma l’uomo violento che mi ha fatto tutto questo lo avrebbe fatto nuovamente, se non fosse stato arrestato stasera. Gli ho impedito di fare del male a qualcuno che non conoscerò mai.