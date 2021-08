Il mostro talebano e i “bacha-bazi”, bambini vestiti da femmina e stuprati dagli omofobi signori della guerra

2 minuti di lettura

Bacha Bazi in Afghan forces. If The boys refuse to dance or have sex, they get killed (https://t.co/3MOz7a1wll) #Afghanistan #ANSF #Helmand pic.twitter.com/T7fBZvOcPv — Asfandyar Bhittani (@BhittaniKhannnn) February 7, 2017

Con il ritorno dei talebani alla guida dell’Afghanistan, l’incubo dei “bacha-bazi” ha ripreso forma a Kabul. I bacha-bazi, che letteralmente significa “bambini per gioco”, sono bimbi di età compresa tra gli otto e i quattordici anni, costretti ad indossare abiti femminili, cantare e ballare nelle feste per intrattenere uomini molto più grandi, pronti ad abusare sessualmente di loro.

Una pedofilia di fatto ‘tollerata’, per quanto illegale anche in Afghanistan, perché la pratica è contraria alla convenzione sui diritti dell’infanzia, cosa che la legge afghana non ammette. Eppure il fenomeno dei bacha-bazi, denunciato per la prima volta nel 2010, è tristemente realtà. Ragazzini rapiti in strada, venduti dai propri genitori bisognosi di denaro, ad uso e consumo dei ricchi signori della guerra che possono farne quel che vogliono. Come se fossero giocattoli, pupazzi da truccare, vestire. E infine violentare. Questi “bambini per gioco” sono schiavi sessuali in un’Afghanistan tornato in mano ai talebani.

Anni or sono il New York Times denunciò che persino ai militari statunitensi venne imposto dall’alto di non intervenire sugli abusi sessuali subiti dai più piccoli. “Durante la notte li sentivamo gridare, ma non potevano far nulla. Non ci era permesso”. Questi bimbi vengono poi liberati una volta diventati maggiorenni, ma il loro futuro, la loro vita, è compromessa, per sempre. Sono marchiati, riconoscibili da chi ha abusato di loro, nonché devastati psicologicamente dopo anni di violenze e soprusi.

“The dancing boy of Afghanistan” di Najibullah Quraishi è un documentario che nel 2010 ha per la prima volta raccontato questo atroce fenomeno afghano, con i bacha-bazi impossibilitati a difendersi, a ribellarsi. E il perché è ovvio. Se dovessero denunciare i propri aguzzini verrebbero a loro volta condannati per omosessualità e prostituzione. Per i comandanti militari e i ricchi afghani avere un proprio “harem” di Bacha-bazi significa avere potere, ricchezza e influenza. “Le donne sono per crescere i figli, i ragazzi sono per il piacere“, dice un tristemente celebre detto afghano.

Nel 2017 il governo afghano, pressato dagli attivisti per i diritti umani che denunciavano da tempo questa ignobile pratica, ha approvato una legge che punisce severamente i colpevoli, con la pena di morte per i casi più gravi, vedi lo stupro dei più piccoli. “C’è un intero capitolo che criminalizza la pratica nel nuovo codice penale“, disse Nader Nadery, consigliere dell’allora presidente afghano Ashraf Ghani. Ma quel governo non esiste più. I talebani sono tornati al potere, con il ripristino della sharia, le donne nuovamente relegate a schiave e gli omosessuali seppelliti sotto i muri.