Alan Cumming nudo per la PETA: “Sono l’opzione vegana. Unisciti a me!”

58enne attore inglese, Alan Cumming, dichiaratamente bisessuale e da oltre 15 anni sposo dell’illustratore Grant Shaffer, si è denudato per la nuova campagna della PETA, organizzazione no-profit a sostegno dei diritti animali.

Cumming, che è stato un X-Men per Bryan Singer, appare nudo e sorridente sdraiato su un bancone, con una foglia di lattuga a coprirgli le parti intime.

“Sono l’opzione vegana. Unisciti a me!”, recita l’annuncio che finirà su tantissimi taxi di New York. Oltre alla foto che è presto diventata virale, PETA ha pubblicato dietro le quinte con un’intervista a Cumming che parla del suo veganismo.







“Penso che sia la prima volta che sono nudo in un ristorante dell’East Village – lasciamo perdere”, scherza Cumming mentre appare tutto nudo su un divanetto con piatto di ciambelle tra le cosce. “Il motivo per cui sono diventato vegano è perché Mike Tyson è vegano. E ho pensato: ‘Se Mike Tyson può farlo, sicuramente posso farlo anche io'”. “Se qualcuno ha paura del veganesimo, rispondo: ‘Non essere ridicolo. Fallo. È molto, molto più facile di quanto pensi'”. “Non viviamo più nel Medioevo. Funziona. Ho mangiato un sacco di deliziosi pasti vegani nel corso degli anni”.

L’attore inglese segue una dieta strettamente vegana dal 2012. Nel 2013 è stato nominato una delle “25 celebrità vegane e vegetariane più sexy” dalla PETA, oltre ad essere insignito dalla stessa dell’Humanitarian Award nel 2017. Visto al cinema in Amiche di Pat O’Connor, in 007 – GoldenEye, Emma, Romy & Michelle, Eyes Wide Shut, Spice Girls – il Film, Titus, Spy Kids, Il ritorno di Mr. Ripley, È complicato, Burlesque, The Tempest, La Battaglia dei Sessi e Any Day Now, Cumming ha girato anche le prime due stagioni della serie Apple Tv+ Schmigadoon!, dopo aver preso parte anche a The L World.

Nel 1998 ha vinto un il Tony Award come miglior attore protagonista in un musical grazie a Cabaret, mentre lo scorso anno ha restituito l’OBE ricevuto nel 2009 come segno di protesta contro la “tossicità” dell’Impero britannico.

