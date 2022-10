Alfredo Mantovano Sottosegretario. Paragonò le unioni civili ai lager, ha scritto 2 libri contro il DDL Zan

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

64enne già Sottosegretario di Stato al Ministero dell’interno nel Governo Berlusconi II, Alfredo Mantovano è stato oggi nominato da Giorgia Meloni Sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Ex magistrato, scrive a lungo per Tempi e diventa direttore responsabile di L-Jus, rivista semestrale online del Centro studi Livatino.

Nel corso degli anni Mantovano, volto del Family day e antiabortista, ha più e più volte rilasciato dichiarazioni sconcertanti relative alla comunità LGBTQ.

Nel 2016, nel pieno del dibattito sulla legge Cirinnà, paragonò le unioni civili ai lager e ai i gulag, definendo la legge “una pazzia”.

“Il caso Kim Davis, l’impiegata del Kentucky finita in carcere per aver opposto un diniego del genere, mostra nella sua drammaticità che leggi sul matrimonio omosessuale fanno passare dalla discriminazione alla persecuzione, e rende evidente che il totalitarismo non cessa di essere tale se non ci sono i lager o i gulag: la sua apparenza non cruenta non elimina la dimensione fortemente oppressiva“, scrisse su Tempi Mantovano. “La casistica di altre nazioni che hanno introdotto le nozze omosessuali non si limita ai funzionari pubblici; coinvolge, per esempio, i pasticcieri che rifiutano di confezionare torte che raffigurino sposi dello stesso sesso, i fiorai, i fotografi… Un problema altrettanto serio si pone a scuola: cosa accadrà al docente che si ostinerà a spiegare agli alunni che il matrimonio è quello fra un uomo e una donna?“.

Persa e archiviata la battaglia sulle unioni civili, Mantovano ha intrapreso quella contro il DDL Zan, arrivando a scrivere e pubblicare non uno, bensì due libri sul tema. “Omofobi per legge? Colpevoli per non aver commesso il fatto“, edito da Cantagalli nel 2020, e “Legge omofobia perché non va. La proposta Zan esaminata articolo per articolo“, edito sempre da Cantagalli nel 2021.

5 mesi fa, alla conferenza programmatica di Fratelli d’Italia, tuonò. “Mi limito a ricordare che è complicato costruire qualcosa se le fondamente sono fluide. Quando qualcuno vuol convincere con minaccia di sanzione penale che essere maschi e femmine non è qualcosa di definito ma dipende dall’autopercezione che ciascuno ha di sè stesso. Mi limito a ricordare che non è la stessa cosa per un bambino crescere con un padre o una madre o con due persone dello stesso sesso. Quella natura che la costituzione riconosce quando richiama i diritti della famiglia reca scritta la complementarietà della figura dei genitori, non la duplicazione della stessa figura“.

Grazie a Giorgia Meloni e al suo “governo di alto profilo”, Mantovano è appena diventato Sottosegretario alla presidenza del Consiglio, insieme Carlo Nordio ministro della giustizia ed Eugenia Roccella ministra per le Pari Opportunità. Qui tutti gli altri ministri.

© Riproduzione Riservata