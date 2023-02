All My Friends Are Dead, JoJo Siwa in un horror diretto dallo sceneggiatore di Saw

0:00 Ascolta l'articolo

19enne influencer statunitense, seguitissima tanto su YouTube quanto su TikTok e Instagram, JoJo Siwa reciterà presto al fianco di Jade Pettyjohn nel thriller horror All My Friends Are Dead, diretto da Marcus Dunstan, sceneggiatore tra i tanti di Saw IV, Saw V, Saw VI e Saw 3D. Per Siwa sarà l’esordio assoluto al cinema, dopo aver girato un paio di film tv Nickelodeon.

La pellicola seguirà un gruppo di universitari che fanno l’affare di una vita con un fantastico Airbnb in cui soggiornare mentre partecipano al più grande festival musicale dell’anno. Peccato che le cose prendano rapidamente una brutta piega quando tutti gli amici iniziano a morire, uno dopo l’altro. Ed ogni omicidio è direttamente correlato ad uno dei sette peccati capitali…

“Sono così grata per l’opportunità di far parte di questo film“, ha detto Siwa a Deadline. “Questo è un progetto così diverso da tutto ciò che ho fatto in precedenza; tuttavia, adoro i film horror e non vedo l’ora di iniziare la produzione! Sono anche entusiasta di lavorare di nuovo con Jade. Abbiamo lavorato insieme quando eravamo più giovani e non vediamo l’ora di dar vita a questo film insieme“.

Il resto del casting di All My Friends Are Dead è ancora in corso, con le riprese che dovrebbero iniziare questa primavera, in Canada. John Baldecchi produrrà la pellicola, con Dominic Ianno, Jason Resnick, Kevin Greutert, Clay Epstein e Dan Rubin produttori esecutivi. Dunstan dirigerà il film da una sceneggiatura scritta da Josh Sims e Jessica Sarah Flaum.

Nel gennaio del 2021 JoJo ha fatto coming out, precisando nel 2022 di detestare la parola lesbica e di identificarsi da sempre come gay. Lasciata Kylie Prew, Siwa fa ora coppia con Avery Cyrus, altra star social con 8 milioni di follower TikTok e poco meno di 400.000 su Instagram. Numeri che JoJo, cantante e ballerina che ha partecipato da giovanissima all’Abby’s Ultimate Dance Competition per poi prendere parte al programma Mamme sull’orlo di una crisi da ballo, supera agevolmente, essendo arrivata agli 11 milioni e mezzo su Instagram e ai 46 su TikTok.

© Riproduzione Riservata