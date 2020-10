Polonia, il presidente Andrzej Duda positivo al Covid-19

Il presidente polacco Andrzej Duda ha contratto il Covid-19. Ad annunciare la notizia è stato il portavoce presidenziale, Blazej Spychalski, che attraverso un messaggio su Twitter ha rivelato che l’esponente del partito Diritto e Giustizia è risultato positivo al Coronavirus ieri, insieme ad altri 13.600 cittadini polacchi:

Signore e signori, in linea con le raccomandazioni, ieri il presidente Andrzej Duda ha eseguito un test sul coronavirus. Il risultato si è rivelato positivo. Il presidente sta bene. Siamo in costante contatto con i servizi medici competenti.

Contemporaneamente all’entrata in quarantena di Duda, in Polonia sono da oggi attive nuove misure per evitare la rapida diffusione dei contagi. Tra le norme adottate, la chiusura per due settimane di esercizi commerciali come bar, pub e ristoranti.

Il leader della destra conservatrice, noto per le sue posizioni contrarie ad ogni forma di inclusività e le sue campagne politiche di stampo omofobo, è stato rieletto nelle elezioni dello scorso luglio. Con pochi voti di scarto dal sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski, progressista ed LGBTQ+ friendly, Andrzej Duda ha riottenuto la guida del paese fra non poche polemiche.

Duda dovrà ora rimanere isolato per almeno dieci giorni, in attesa dell’esito negativo del tampone. In isolamento forzato anche il portavoce e la tennista Iga Swiatek, vincitrice del Roland Garros. Nelle scorse ore, infatti, la giovane atleta di Varsavia ha incontrato il presidente Duda per la consegna di una medaglia dopo la conquista dell’ambito titolo.