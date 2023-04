Antonio Moreno, l’ex pornodivo gay spagnolo che si è candidato a sindaco di Carcelén

0:00 Ascolta l'articolo

Antonio Moreno è stato una star del porno gay, Hector De Silva il suo nome d’arte, che ha ora deciso di voltare definitivamente pagina candidandosi a sindaco di Carcelén, remota cittadina a circa tre ore di auto a sud-est di Madrid.

Moreno, visto in pellicole come Hung Country, 2 Wet, 2 Wet Editor’s Cut e Star Wars: A Gay XXX Parody, ha abbandonato il porno sei anni or sono, reinventandosi allevatore e agricoltore. Ora ha invece scelto di intraprendere la strada della politica.

“Vivo normalmente il mio passato da attore porno perché la mia famiglia, che mi ha sostenuto, lo sapeva e gliel’ho sempre raccontato“, ha sottolineato Moreno allo spagnolo Sur. “Quella è una fase della mia vita di cui non mi pento perché ho imparato molto“.

Sebbene sia nato nella città di Albacete, Moreno si è trasferito nella vicina città di Carcelén poco dopo essersi ritirato dall’industria cinematografica per adulti. Si è trasferito lì con il suo compagno e inizialmente ha lavorato come vigile del fuoco, innamorandosi della “spettacolare” cittadina e del suo ambiente naturale. Da allora ha lavorato come allevatore di bestiame, per poi lasciarsi convincere a candidarsi a sindaco dal Partito popolare spagnolo, come riportato dal Daily Star.

Secondo Moreno la piccola Carcelén, che ha meno di 500 abitanti, è “molto trascurata” e ha bisogno di un serio aiuto.

“Abbiamo una tassa sulla proprietà molto alta e c’è sempre meno popolazione perché non c’è lavoro per attirare famiglie con bambini”. “Carcelén ha molte possibilità perché ha la natura, il patrimonio e le sue feste di agosto che potrebbero essere più conosciute.”

Moreno dovrà battere la sindaca in carica María Dolores Gómez Piquera, da 12 anni prima cittadina. I due si affronteranno alle urne il 28 maggio. L’aspirante sindaco precisa di “non aver mai fatto mistero” del suo passato, quando si è trasferito a Carcelén, e crede che non sia necessario alludere alla sua carriera nel porno per denigrarlo in campagna elettorale.

