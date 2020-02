Pete Buttigieg, “Adoro mio marito, non accetto lezioni da uno con 4 matrimoni alle spalle”

Il 38enne Pete ha vinto le primissime primarie in Iowa, davanti a Bernie Sanders, arrivando secondo in quelle successive che si sono tenute in New Hampshire. Il 22 febbraio toccherà poi al Nevada, il 29 alla Carolina del Sud. Poi il 3 marzo sarà il giorno del super martedì, che vedrà scendere in campo anche il miliardario Michael Bloomberg, con ben 15 Stati al voto, compresi California e Texas. Quel giorno si saprà molto, se non tutto, del futuro politico di Buttigieg in ottica Casa Bianca.

Per smentire poi ulteriormente quanto detto da Limbaugh, un sondaggio del maggio scorso portato avanti da Gallup ha rivelato che il 78% dei cittadini statunitensi non avrebbe problemi a votare un candidato gay, se “qualificato” per l’incarico.