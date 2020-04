Varese Pride rinviato al 2021, pride week in streaming

Arcigay Varese ha annunciato la cancellazione dell’edizione 2020 del Varese Pride, attesa per il prossimo 13 giugno. Rimarranno invece attivi gli eventi della Pride Week, che saranno trasmessi per la prima volta in streaming da quando esiste il Pride a Varese. Il calendario è in corso di definizione. Tutti gli eventi saranno in diretta sui social e sul sito www.varesepride.it. Sarà inoltre possibile interagire direttamente con i protagonisti degli eventi.

Varese Pride che proprio quest’anno aveva ricevuto il patrocinio di Comune di Azzate, del Comune di Vedano-Olona e dell’Università degli Studi dell’Insubria e il sostegno di attività commerciali che hanno deciso di sostenere l’evento nonostante la cancellazione. Il 27 giugno anche Arcigay Varese prenderà parte al Global Pride, primo storico Pride web trasmesso in streaming grazie alla collaborazione delle piattaforme social e della durata di 24 ore, in modo da attraversare tutti i fusi orari.

“Non è possibile proseguire con l’organizzazione. La parata del Pride, oltre a essere una manifestazione per i dirtti LGBTI+, è anche una festa. In questo momento di profonda crisi per il nostro Paese preferiamo rimandare il tutto a tempi migliori anche in rispetto delle numerose vittime della pandemia” – dichiara Giovanni Boschini, presidente di Arcigay Varese, che aggiunge: “A tutte le persone impegnate in prima linea nell’emergenza va il nostro plauso. Desideriamo inoltre esprimere vicinanza a tutte le persone colpite dall’emergenza. Siamo certi che una volta passato questo momento difficile torneremo in un grande abbraccio collettivo, per le vie di Varese con i nostri colori. Siete tutti invitati”.