Babbo Natale sposa Drag Queen, il matrimonio “non convenzionale” di Napoli

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Nel fine settimana i napoletani si sono svegliati con dei manifesti che hanno presto fatto rumore in città, con una drag queen vestita da sposa abbracciata a Babbo Natale. Si tratta della campagna fotografica “Unconventional Xmas”, scattata dal fotografo Luca Cacciapuoti, per sensibilizzare sul tema dell’amore universale.

Il progetto, ideato dall’art director Diego Di Flora per Faber Italia, è in linea con il messaggio dello scorso anno, che vedeva sui manifesti Babbo Natale baciare un uomo, una donna afroamericana e una signora anziana. Campagna che suscitò non poche polemiche, bissando anche per le feste del 2022.

“Lo scorso anno il mio Babbo Natale si è baciato con quattro personaggi, quest’anno ha scelto e si è addirittura sposato. Penso fortemente che l’amore sceglie le persone e non il loro sesso e con questa campagna ho voluto rafforzare il concetto di libertà e di amore universale. Il periodo storico che stiamo vivendo non è dei più floridi per i diritti civili, il compito di noi creativi è soprattutto quello di sensibilizzare ed aprire le menti più ostili affinché le nuove generazioni possano confrontarsi con le diversità senza troppi tabù e vederle come opportunità di crescita”, ha dichiarato Di Flora, già Direttore Artistico del Napoli Pride.

“Veicolare messaggi sociali d’attualità è l’obiettivo delle nostre campagne. Dalla violenza sulle donne, all’abbandono degli animali, fino all’amore in tutte le sue espressioni, sono i temi che abbiamo trattato quest’anno. Il tutto è in linea con il sentiment aziendale e la nostra brand identity. Sempre più vicini ai nostri clienti, oltre che con messaggi d’impatto che con operazioni industriali importanti, che spaziano dalla progettazione di nuovi macchinari di produzione al customer care”, ha spiegato Fabio Teti, Ceo di Faber Italia azienda produttrice di macchine da caffè in cialda.

© Riproduzione Riservata