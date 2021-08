Ballando con le Stelle UK, in lizza Tom Daley con Graziano Di Prima per fare coppia same-sex

2 minuti di lettura

La nuova edizione di Ballando Con Le Stelle sta prendendo forma, tanto in Italia quanto nel Regno Unito. Il format, nato nel 2004 sulle frequenze della BBC, è tra i capisaldi del piccolo schermo di mezzo mondo ed è giunto alla diciannovesima edizione originale. Nella prossima stagione di Strictly Come Dancing, è prevista la presenza della prima coppia britannica composta da un ballerino professionista e una celebrità di sesso maschile.

Tra i concorrenti candidati ad entrare nella storia nazionale del programma, due volti noti al pubblico britannico ed internazionale: un medagliato olimpico come il tuffatore Tom Daley (leggi: vita, amori e conquiste >) , di cui alcune ore fa abbiamo raccontato la passione per il knitting, e l’attore comico Alan Carr. Entrambi omosessuali dichiarati, secondo The Sun sarebbero stati loro i nomi contattati dalla squadra dello show per ballare con un uomo. “I direttori della produzione sono entusiasti che Strictly Come Dancing possa far esibire la sua prima coppia tutta maschile quest’anno, e hanno gli occhi puntati su Graziano“, si legge da una fonte interna del portale PinkNews. A quale Graziano si fa riferimento?

Il nome tipicamente italiano non tradisce l’origine del ballerino professionista del cast del programma in onda su BBC One. Sarà infatti Graziano Di Prima ad affiancare un concorrente del suo stesso sesso sulla pista da ballo, dopo essere entrato nel mondo di Strictly Come Dancing nel 2018, nel corso della sedicesima stagione della trasmissione. Nel 2019 il primo assaggio di same-sex dance, con una performance speciale eseguita con il collega Johannes Radebe, che gli avrebbe oggi permesso di ottenere la possibilità di tornare in gara con Daley o Carr, dopo aver saltato le ultime due stagioni come concorrente.

A qualcuno il nome del ballerino suonerà familiare. Classe 1994, siciliano di Riesi, Graziano Di Prima ha iniziato la sua carriera televisiva in Italia, fra i banchi della scuola di Amici di Maria De Filippi. Nel 2014 viene infatti selezionato nel cast dei concorrenti del programma di Canale 5 all’età di 20 anni. Specializzato in balli latino-americani, nel programma conosce anche la sua compagna Giada Lini, anche lei ora a Strictly Come Dancing. L’ingaggio nel celebre programma televisivo avviene nel 2016, dopo essere stato notato in uno spettacolo a Londra, realizzato con la compagnia Burn The Floor.

Graziano Di Prima conta ora più di 120.000 follower su Instagram, è un volto noto della televisione britannica e ora potrebbe segnalare la storia dello show, replicando quanto Raimondo Todaro fece nel 2018 con Giovanni Ciacci, nell’edizione italiana di Ballando con le stelle. Quella del ballerino e del costumista, infatti, fu la prima coppia composta da concorrenti dello stesso sesso a partecipare alla competizione nell’intera storia del programma, su idea della conduttrice Milly Carlucci. Ora tocca agli inglesi, dopo l’esordio di una coppia tutta al femminile nella passata edizione di Strictly.