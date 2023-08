Barbie, il film di Greta Gerwig bandito in Kuwait e accusato di “promuovere l’omosessualità” in Libano

0:00 Ascolta l'articolo

In Italia ha incassato 26.212.408 euro, mentre in tutto il mondo ha abbattuto il muro del miliardo di dollari. La Barbie Mania prosegue, con il film di Greta Gerwig titolo un po’ a sorpresa di questa calda estate cinematografica, tanto da poter facilmente immaginare un fiume di nomination agli Oscar 2024.

Ma Barbie, che ha suscitato molto clamore tra chi l’ha amato e chi l’ha odiato, aizzato gli omofobi e scatenato i conservatori misogini, non uscirà in tutti i cinema del Pianeta.

La pellicola Warner è stata infatti vietata in Kuwait, mentre in Libano il ministro della Cultura Mohammad Mortada l’ha duramente attaccata. A suo dire “promuove l’omosessualità” e “contraddice i valori di fede e moralità”, sminuendo “l’importanza della famiglia tradizionale“. E pensare che il Libano viene considerato tra i Paesi più “aperti” e “tolleranti”, sul fronte LGBTQIA+, del Medio Oriente.

Dopo le parole del ministro Mortal, l’ente governativo che sovrintende la censura cinematografica è stato ora invitato a rivedere il film e a dare la sua definitiva posizione, con Barbie che rischia seriamente il divieto totale. A darne notizia Reuters. Ayman Mhanna, direttore esecutivo della Samir Kassir Foundation, ha accusato il ministro di voler cavalcare “un’ondata di fanatismo”. “Questo fa parte di una campagna più ampia che sta riunendo Hezbollah, l’estrema destra cristiana e altri importanti leader religiosi in una campagna mirata contro le persone LGBT“.

Il Libano seguirebbe quindi quanto già deciso in Kuwait, dove il presidente del comitato di censura cinematografica Lafi Al-Subaie ha accusato il film di “portare idee che incoraggiano comportamenti inaccettabili e distorcono i valori della società”. In Kuwait Barbie, insieme all’horror Talk to Me, è già stato vietato.



Sorprendentemente, visti i precedenti, Barbie uscirà oggi in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti. Ma non è ancora chiaro se con eventuali tagli e/o censure. E qui non possiamo far altro che tornare ad un nostro quesito, posto 3 settimane or sono. Chi ha paura di Barbie?

