Better Nate Than Ever, primo trailer del musical queer Disney+

Arriverà il prossimo 1 aprile su Disney+ Better Nate Than Ever, musical scritto e diretto da Tim Federle e basato sull’omonimo romanzo arrivato in Italia con il titolo “Meglio Nat che Niente“, edito da Il Castoro. Una commedia musicale che vede l’esordiente Rueby Wood nei panni di Nat Foster, impopolare tredicenne che sogna di conquistare Broadway. “C’è solo un problema: non riesce nemmeno a ottenere una parte nella recita scolastica”, si legge nella sinossi ufficiale.

Quando scappa di casa nel cuore della notte, diretto a New York, il tredicenne Nat sa di non avere niente da perdere. Nel piccolo paese in cui è cresciuto nessuno approva la sua passione per il canto: a scuola tutti lo prendono in giro e a casa i genitori hanno occhi soltanto per il fratello maggiore Anthony, campione nello sport. L’unica a capire il talento di Nat è Libby, la sua migliore amica, e proprio lei lo spinge a partire all’avventura: stanno per cominciare le audizioni per E. T. – Il Musical, e chi più di Nat meriterebbe di avere una parte nello spettacolo? Al provino però la concorrenza è davvero agguerrita e non mancano gli imprevisti, tra cui l’arrivo dell’eccentrica zia Heidi. Ma Nat non si arrende, è deciso a lottare fino all’ultimo per conquistare il suo posto… nello straordinario pianeta del musical.

Nel romanzo originale, Nat è regolarmente vittima di bullismo omofobo da parte dei compagni di scuola, anche se in cuor suo ammette di essere ancora “indeciso” sul proprio orientamento sessuale. E a casa non è che le cose vadano per il meglio, con i genitori che vorrebbero si interessasse più al football e non al musical teatrale, continuando ad elogiare il più aitante fratello. Dal trailer non è chiaro se in questo adattamento Disney verrà esplorato anche l’orientamento sessuale del protagonista, ma è difficile immaginare il contrario.

Nel cast anche Joshua Bassett, volto di High School Musical che ha recentemente fatto coming out nella vita reale. Joshua interpreterà Anthony Foster, il fratello maggiore di Nate. Al suo fianco troverà Aria Brooks, Lisa Kudrow di Friends e Norbert Leo Butz.

