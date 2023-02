Tutti parlano di Jamie: torna al teatro il musical con Giancarlo Commare

0:00 Ascolta l'articolo

Chi è Jamie? Se ancora non lo sapete, potete tornare al teatro a scoprirlo.

Fa impazzire di nuovo i palchi italiani Tutti parlano di Jamie, riadattamento di Everybody’s talking about Jamie, pluripremiato musical diretto da Jonathan Butterell, con oltre 1000 repliche per più di 700.000 spettatori, tra Londra, Tokyo, Seul, Los Angeles, Sydney e nel 2021 anche un film disponibile su Prime Video.

Con la regia di Pietro Di Blasio e le musiche originali composte da Dan Gillespie Sells, dopo il clamoroso successo di pubblico e critica al Teatro Brancaccio nel marzo 2022, la Jamie Revolution ricomincia dal 14 Febbraio- 5 Marzo 2023 a Roma fino al 14 Maggio su alcuni dei plachi più importanti d’Italia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Teatro Brancaccio (@teatrobrancaccio)

Tratto dalla storia vera di Jamie Campbell – resa un documentario per BBC nel 2011 intitolato Jamie: Drag Queen at 16 – è un musical che racconta il coming of age di un sedicenne che vuole esprimere sé stesso, tra abiti femminili e spettacoli drag, in un piccolo paese nel Nord dell’Inghilterra.

Un Billy Elliot queer, che sceglie di andare al ballo di fine anno nella versione più autentica di sé, ridendo in faccia ai bulli o il giudizio altrui, e senza mai chiedere il permesso di essere sé stessə.

A supportarlo l’amore di sua madre Margaret, la migliore amica Pritti e la “mamma drag” Hugo – Loco Chanelle (interpretato nella versione cinematografica, dall’attore Richard E. Grant)

Protagonista del riadattamento italiano, è ancora Gianmarco Commare, star di SKAM Italia e film come Maschile Singolare o Ancora più bello, giudice di Drag Race Italia, questa voltai anche cantante e ballerino su tacchi chilometrici (potete leggere qui la nostra intervista).

Uno spettacolo che il regista ha definito una ‘folgorazione’, partita da un email nel Agosto 2019 e tre anni dopo diventata finalmente realtà: “Questo spettacolo non può essere una scampagnata in collina” spiega Di Blasio “Non può essere una serata lustrini e paillettes e poi tutti a letto dopo Carosello. Questo spettacolo è un pugno in pancia. È uno schiaffo in faccia dato da delle splendide mani con unghie curatissime e grande stile. È una coccola per il cuore che solo un tacco 15 può dare”.

Con coreografie e supervisione di Laccio – direttore artistico di The Voice of Italy e di X Factor, e coreografo del Eurovision Song Contest 2022 – insieme alla direzione musicale del Maestro Dino Scuderi, Tutti parlano di Jamie è una storia di formazione a ritmo di vogueging e waacking anni ’60/’70, che oscilla tra lo spirito drag anni ’70 e la società post industriale, creando una commistione di stili e influenze che celebrano la diversità in ogni sua sfaccettatura.

È l’occasione per sentirci tuttə più orgogliosə e irriverenti di prima. Alla faccia di chi parla.

© Riproduzione Riservata