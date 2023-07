Barbie The Album, la super tracklist ufficiale del film di Greta Gerwig

0:00 Ascolta l'articolo

Il weekend di Barbie è finalmente arrivato. L’atteso live-action diretto e co-sceneggiato da Greta Gerwig da noi qui recensito in anteprima sbarca oggi nelle sale d’Italia, per poi uscire domani in oltre 4000 schermi d’America, con previsioni d’incasso sbalorditive.

Se fino ad un mese fa la Warner immaginava un esordio da 70 milioni di dollari in 3 giorni, gli analisti hanno ora raddoppiato quelle cifre, parlando di 150/160 milioni di dollari in 72 ore di programmazione. Se così fosse sarebbe un risultato a dir poco clamoroso, che vedrebbe Gerwig entrare nella Storia del Cinema con il maggior incasso all’esordio per un film diretto da una regista donna, superando abbondantemente i 103 milioni di Wonder Woman di Patty Jenkins, nel 2017. Per la bambola Mattel, un trionfo annunciato, con Oppenheimer di Christopher Nolan costretto ad inseguire, in 2a posizione.







Nell’attesa domani è in uscita Barbie The Album, accompagnamento musicale del film con Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni di Barbie e Ken. Anticipata dal singolo “Dance The Night” di Dua Lipa, Barbie The Album contiene nuovi brani di una serie non indifferente di popstar tra cui Billie Eilish, Sam Smith, KAROL G, Nicki Minaj e Ice Spice, Lizzo, Charli XCX, PinkPantheress, Ava Max, Dominic Fike, KHALID, The Kid LAROI, Tame Impala, HAIM, Gayle e FIFTY FIFTY feat Kali. Anche Ryan Gosling si unisce al nutrito elenco di artisti della colonna sonora, con la sua iconica canzone originale interpretata come il suo personaggio, Ken.

Barbie The Album è stato prodotto dal produttore vincitore di Oscar, Golden Globe e 7 GRAMMY® Mark Ronson e dalla sceneggiatrice/regista/produttrice esecutiva di “Barbie” e 3 volte candidata all’OSCAR® Greta Gerwig. L’album della colonna sonora è stato anche prodotto e supervisionato dal presidente della West Coast di Atlantic Records, Kevin Weaver (produttore dell’album della colonna sonora di The Greatest Showman, Suicide Squad, Daisy Jones and The Six, Birds Of Prey, Furious 7, The Fault in Our Stars, The Fate of the Furious) e dal vice presidente e co-responsabile A&R di Atlantic Records, Brandon Davis. Altri attori chiave coinvolti nel progetto includono i coproduttori dell’album della colonna sonora, Brandon Creed e Joseph Khoury, nonché il supervisore musicale di Barbie e produttore esecutivo dell’album, George Drakoulias.

Tracklist Barbie The Album

Lizzo – Pink

Dua Lipa – Dance The Night

Nicki Minaj & Ice Spice – Barbie World (with Aqua)

Charli XCX – Speed Drive

KAROL G – WATITI (feat. Aldo Ranks)

TBA

Tame Impala – Journey To The Real World

Ryan Gosling – I’m Just Ken

Dominic Fike – Hey Blondie

HAIM – Home

TBA

The Kid LAROI – Forever & Again

Khalid – Silver Platter

PinkPantheress – Angel

GAYLE – butterflies

Ava Max – Choose Your Fighter

FIFTY FIFTY – Barbie Dreams (feat. Kali)

© Riproduzione Riservata