Body Shaming su Elly Schlein: ‘Ma che è, n’omo?’. Pioggia di critiche

Triste vicenda, quella che vede coinvolti Elly Schlein, vicepresidente della Giunta regionale dell’Emilia Romagna, e Marco Gervasoni, docente ordinario di Storia contemporanea all’Università degli studi del Molise. Triste in particolare per quest’ultimo, che con esattamente quattro parole ha dimostrato tutta la sua pochezza e il suo bigottismo.

Gli è bastato prendere la copertina de L’Espresso, dedicata appunto alla ragazza 35enne – la quale si è dichiarata lesbica a febbraio dello scorso anno in diretta a L’Assedio – per un’intervista dove veniva vista come una possibile nuova leader politica, o comunque un volto nuovo e giovane. Con un post su Twitter, Gervasoni ha scritto “Ma che è, n’omo?”, riportando appunto la foto di Elly Schlein.

Pioggia di critiche, a partire da Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna, che ha risposto a tono a Marco Gervasoni:

È semplicemente la vicepresidente di una bellissima regione che si chiama Emilia-Romagna, eletta dagli elettori e nominata dal sottoscritto. Lei è semplicemente, invece, un cialtrone.

Il giornalista Fabio Salamida invece ha detto:

Lei è una donna, appartiene al genere umano. Un paio di stati evolutivi sopra il tuo.

E il giornalista e scrittore Carlo Gubitosa:

Lei è una donna, e tu sei una persona che in un paese civile verrebbe tenuta alla larga da qualsiasi ateneo per manifestazioni palesi di sociopatia, sessismo e miseria umana e culturale che rendono incompatibili con l’insegnamento chi le pratica.

Elly Schlein, impegnata i vari incontri istituzionali, non ha perso tempo a rispondere a quest’individuo, già conosciuto per la sua misoginia, le sue offese nei confronti di Liliana Segre, per non parlare della sua idea di far affondare le navi delle ONG che salvano i migranti in mare. Ora, a tutto questo si aggiunge anche il body shaming.

Ma c’è chi appoggia l’offesa a Elly Schlein

Naturalmente, Gervasoni ha trovato subito dei sostenitori che lo difendono dalle critiche: