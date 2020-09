Bologna intitola una strada a Marcella Di Folco, monumento della storia trans italiana

Cathy La Torre, via social, ha così festeggiato la lieta notizia: “Otto anni fai il Consiglio comunale di Bologna, lo stesso in cui Marcella Di Folco sedette diventando la prima persona trans al mondo a ricoprire una carica elettiva, accolse l’ordine del giorno che presentai assieme a Sergio Lo Giudice. Un ordine del giorno che chiedeva di intitolare una via a Marcella una volta trascorsi – come da regolamento – dieci anni dalla sua scomparsa. Ieri, con una lettera appello, ho ricordato al sindaco Virginio Merola quell’impegno preso nel 2012. E questa mattina, rispondendo a quelle mie poche righe, il primo cittadino ha confermato che sì, quella via si farà. Per questo voglio ringraziare lui, Sergio Lo Giudice il Consiglio comunale di allora e tutta la città di Bologna che ancora una volta si dimostra baluardo di eguaglianza e diritti pieni e assoluti. Ma questo pezzo di storia non è merito di una persona. O due. O tre. E’ il frutto di una lotta che va avanti da decenni, è il risultato di un lavoro che protagoniste della storia come Sylvia Rivera (la sola a cui sia stata intitolata un angolo di strada di New York) e Marcella Di Folco hanno realizzato, illuminando il buio e la marginalizzazione in cui troppe persone trans ancora vivono. Questa vittoria è la loro vittoria. E’ la vittoria di Marcella. Che ancora oggi, a dieci anni dalla sua scomparsa, scrive pagine di storia. Una storia che, a Bologna, porterà per sempre il suo nome. Ciao Marcella, ti ho amata come una madre. Sono certa che lassù si senta una di quelle tue sonore risate“.