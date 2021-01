Callum Sterling, il modello replica agli insulti omofobi dopo lo spot Cadbury con bacio gay

La scorsa settimana vi abbiamo mostrato il nuovo spot dell’ovetto cremoso della Cadbury, con Callum Sterling e Dale Moran, fidanzati anche nella vita reale, meravigliosi nello scambiarsi un intenso bacio per riuscire a divorarlo.

Uno spot presto diventato virale, dai più applaudito ma anche criticato, con i soliti commenti idioti e omofobi a traino. Insulti social talmente fuoriluogo da convincere il bellissimo Callum a replicare. A muso duro.

Quindi va bene quando una pubblicità sessualizza una donna, una donna caucasica, anche 37 anni or sono, per giovare allo sguardo maschile e far sentire inadeguate altre donne se non rispettano quello standard di bellezza. Ma non va bene, nel 2021, avere in una pubblicità una multirazziale (colpisci uno) coppia gay (colpisci due) sul vostro schermo per 10 secondi (colpisci tre) intenta a mangiare/baciare/ sessualizzare (colpisci quattro). Qualcuno vede come ridicolo tutto questo? Come è vero. Inoltre sono così felice che io e Dale Moran siamo finiti per diventare il volto di tutto ciò, dato che ho vissuto nel settore della danza per 11 anni, a tempo pieno, e lascia che te lo dica. QUESTO, oltre a vivere a Londra, oltre ad essere un umano stravagante e orgoglioso, è abbastanza dall’aver reso la mia pelle così spessa che sinceramente non sento un briciolo di dolore per i commenti negativi che vengono pubblicati a seguito della pubblicità con Dale, che abbiamo girato poche settimane fa. Sono super felice che sia successo tutt questo. L’amore che abbiamo ricevuto è totalmente estraneo ai commenti negativi basati sulla paura. Mi rende orgoglioso di vivere nel Regno Unito, e di avere così tanto amore nella mia vita. Grazie ad Attitude, Out, The Times ecc. che hanno postato lo spot. L’unico modo per le persone di abituarsi è normalizzarlo, e in quale altro modo dovremmo normalizzarlo se non facendolo vedere sui vostri schermi? E siamo onesti, sono sicuro che ci sarebbero state la metà delle lamentele se si fosse trattato di due belle donne caucasiche etero di genere cis. Siete tutti ipocriti, ignoranti e bizzarri come Donald Trump. Non tutti voi, ma alcuni di voi. “Non sono omofobo ma …” no amico, sei stupido e omofobo. Almeno ammettilo. Ora vado a trovare una donna con cui sperimentare, perché tutte quelle immagini etero che mi sono state imposte da bambino mi hanno lasciato confuso e insicuro sulla mia sessualità, accidenti forse finirò per essere etero anche io ?! Adoro essere gay.