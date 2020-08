Carlos Maria, il figlio di Corona chiede scusa: “Ho sbagliato, non sono omofobo” (mentre il padre minimizza)

L’insulto omofobo lanciato su Instagram da Carlos Maria, figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona, ha fatto il giro del web. Il neo 18enne aveva gridato “se non avete le palle siete delle ch*cche”. Passate 24 ore, il padre Corona ha realizzato una storia Instagram al fianco del figlio per chiudere il caso, attaccando inizialmente la stampa che a suo dire avrebbe creato una notizia priva di fondamento. Come se in due non sfondassero il muro del milione e 200.000 follower.

“Sai che viviamo in una società dove ormai vive solo il politicamente corretto, e la morale e l’etica. Magari uno dice un termine goliardico e si scatena un putiferio sul nulla giornalistico”, ha incredibilmente ridimensionato quanto accaduto l’ex paparazzo, riuscito nell’impresa di indirizzare l’insulto omofobo nel calderone della “goliardia”. Carlos Maria, invece, ha semplicemente fatto mea culpa, senza troppi giri di parole. “È stato un errore, mi dispiace, non volevo, non ce l’ho con nessuno. Non sono omofobo, non ce l’ho con i gay, con i neri, i cinesi, neanche con il vicino di casa. Mi dispiace. A me interessano gli altri, e riconoscere un errore, come fanno le persone intelligenti si chiede scusa”. “Bisogna riconoscere i propri errori”.