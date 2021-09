Caso Luca Morisi, spuntano Grindr e un escort

2 minuti di lettura

Emergono sempre più particolari dalla notte di festa avvenuta il 13 agosto scorso nel cascinale di Belfiore che ha travolto Luca Morisi, a capo della ‘Bestia’ social leghista. 12 ore in cui Morisi avrebbe fatto serata insieme ad un 50enne e a due 20enni di nazionalità romena, contattati tramite Grindr. O almeno questo avrebbero rivelato i due ragazzi, fermati dai carabinieri dopo essere andati via dal cascinale e trovati in possesso di un flacone contenente GHB, a loro dire regalato proprio da Morisi. Uno dei due ragazzi, secondo LaRepubblica, è un modello nonché escort. Il ventenne è indagato nell’inchiesta della procura di Verona con l’accusa di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, esattamente come Morisi.

Il 47enne ex spin doctor leghista lo scova on line e gli chiede di raggiungerlo a Belfiore. Morisi invita anche un altro ventenne, sempre romeno. I due ragazzi arrivano da Milano, non hanno precedenti, i documenti sono in regola, parlano perfettamente italiano. Nel cascinale rimangono almeno 12 ore. Quando vengono fermati e trovati in possesso del GHB, svuotano il sacco. I carabinieri arrivano al cascinale e trovano “un piatto di ceramica colore bianco con sopra sostanza pulviscolare di colore bianco sottoforma di cristalli, verosimilmente cocaina, accanto a tessere plastificate e una banconota arrotolata da 20 euro”, scrive Repubblica. “Un piatto con sopra del residuo di sostanza pulviscolare di colore bianco, posto sopra il bracciolo di un divano vicino alla libreria”. Tra i libri i carabinieri trovano anche una bustina di nylon gialla, con 0.31 grammi di cocaina.

“Il flacone di Ghb non è suo”, sostengono i legali di Luca Morini, smentendo così quanto detto dal modello romeno. Ma il festino dell’ex capo della comunicazione leghista, ieri scaricato da Simone Pillon e difeso con le unghie e con i denti da Matteo Salvini, continua a far parlare di sè, trovando ampio spazio su tutti i quotidiani nazionali. Un ‘complotto politico’, a detta del leader della Lega, a pochi giorni dalle elezioni amministrative.