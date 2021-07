Chantale Wong, Joe Biden nomina la prima ambasciatrice USA apertamente lesbica di sempre

2 minuti di lettura

Il presidente Joe Biden ha annunciato la nomina di Chantale Wong come direttrice dell’Asian development Bank degli Stati Uniti, con il grado di ambasciatrice. Dovesse essere confermata anche dal Senato, Chantale diventerà la prima ambasciatrice USA lesbica dichiarata di sempre.

Via Facebook, Wong si è detta “veramente onorata” per la nomina di Biden. “Se sarò confermata dal Senato degli Stati Uniti, servirò con umiltà e con lo scopo di promuovere l’interesse degli Stati Uniti presso l’Asian development Bank per conto dei miei concittadini americani“, ha scritto.

Chantale ha poi ringraziato sua madre, sua sorella, sua figlia e le sue amiche, per il loro “sostegno infinito” ricevuto, aggiungendo: “Penso alla mia mentore Alice Rivlin, che mi ha insegnato a fare del bene e a farlo bene, e a John Lewis che mi ha insegnato a causare guai buoni ma necessari”.

L’annuncio di Biden è stato celebrato da Global Equality, gruppo che lavora per far avanzare la politica estera americana in modo che possa includare tutti gli orientamenti sessuali e le identità di genere. “Siamo entusiasti della nomina di Chantale Wong, la prima ambasciatrice apertamente lesbica della nostra nazione a rappresentare il nostro paese“, ha scritto il gruppo su Twitter.

La notizia è stata accolta anche dal Victory Institute, un’organizzazione che lavora per aumentare il numero di persone LGBT+ elette e che servono in posizioni governative di alto livello. “Oggi Chantale è diventata la prima lesbica e la prima persona di colore LGBTQ nominata a livello di ambasciatrice, ma questo momento importante va oltre la storia“, ha affermato Annise Parker, presidente e CEO dell’LgbtQ Victory Institute. “Chantale rappresenterà la nazione più potente dell’Asian development bank in un momento in cui molti dei suoi stati membri criminalizzano le persone LGBTQ e negano loro il diritto di sposarsi. La sua presenza e leadership potranno cambiare la percezione delle persone LGBTQ tra i rappresentanti di altre nazioni, spingendo potenzialmente questi Paesi verso una maggiore accettazione dei cittadini LGBTQ. Nominata per le sue eccezionali qualifiche e competenze, Chantale sarà un potente simbolo dell’impegno dell’amministrazione Biden per l’uguaglianza, e gli Stati membri saranno costretti a notarlo e rispettarlo. Ora chiediamo all’amministrazione di nominare diverse persone LGBTQ come ambasciatrici, comprese le donne LGBTQ, i leader trans e i leader LGBTQ di colore“.

Wong ha avuto una carriera lunga e distinta prima della sua recente nomina alla Asian Development Bank. Ha 30 anni di esperienza nel campo della finanza, della tecnologia e dell’ambiente. In precedenza è stata nominata da Barack Obama come vicepresidente per l’amministrazione e la finanza, nonché direttrice finanziaria presso la Millennium Challenge Corporation. Era stata anche nominata da Bill Clinton nel consiglio di amministrazione dell’Asian Development Bank.