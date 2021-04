Charlie Hunnam, auguri al divo bello e impossibile di Sons of Anarchy e Queer As Folk – la GALLERY

2 minuti di lettura

Occhi azzurri, profondi come un mare in tempesta. Capelli color dell’oro. Sorriso sexy e dannatamente ammiccante. Fisico prestante e fascino da vendere. Charlie Hunnam è proprio uno degli uomini più sexy del piccolo e del grande schermo. Sogno proibito di donne e di uomini, l’attore che è stato reso celebre grazie a Sons of Anarchy, in poco tempo è diventato una vera icona di moda e stile. Bello sia in abiti sportivi che in abiti eleganti, da capogiro con o senza barba, Charlie Hunnam brilla quasi di luce propria. E il 10 aprile, giorno del suo 41esimo compleanno, vogliamo festeggiare il divo di oggi con una sexy gallery così da poter ammirare l’eterna bellezza di Charlie Hunnam (la trovate in cima al post).

Ha un difetto, però. È un bravo attore capace di passare da un ruolo a un altro senza perdere la sua identità, anche se di solito, prevalgono interpretazioni da bello e dannato. Eppure, della sua vita privata, dei suoi gusti e dei suoi hobbies sappiano poco e nulla. Charlie Hunnam, infatti, non ha nessun profilo social. Preferisce l’anonimato, preferisce che siano le sue interpretazioni a parlare e non ciò che fa lontano dalle luci della ribalta. In diverse interviste, in quelle poche che ha rilasciato, ha rivelato che ama vivere da solo insieme alle persone che ama. Non apprezza particolarmente il contatto con i fan e gli “sconosciuti”, affermando di essere un tipo riservato sotto tutti i punti di vista. Le foto che circolano in rete sono solo alcuni scatti rubati tra le strade di LA, per il resto Charlie Hunnam si vede poco in giro. Solo in tv e al cinema e su qualche rivista di moda. Che peccato!

Il successo con la prima stagione di Queer as Folk UK

È originario di Newcastel Upon Tyne, in Inghilterra. Ha iniziato da giovanissimo la sua carriera. A soli 9 anni ha preso parte a un programma per bambini su una rete nazionale. È stato un ragazzo scapestrato, poco ligio allo studio ma amante delle discipline artistiche. Ha da sempre voluto fare l’attore e, da adulto, ha cambiato diversi lavori per mantenersi per continuare a rincorrere il suo sogno. Nel 1999 ha partecipato al film Che fine ha fatto Harold Smith, ma fulminate è stata la sua partecipazione a Queer As Folk nel ruolo del giovane Nathan. Qui ha interpretato un giovane ragazzo gay che fa battere il cuore di Stuart. Poi è susseguirsi di grandi successi.

Recita in Abandon, Ritorno a Cold Mountain,Pacific Rim, King Arthur, Palillon, e rompe gli schemi in tv con il personaggio più celebre che ha ricoperto in Sons Of Anarchy. Nella serie della F/X è stato Jax Teller, motociclista del club dei SAMCRO, diviso tra la lealtà alla sua famiglia e quella voglia di libertà dai loschi traffici di Charming. Ha fatto un provino per Dawson’s Creek e ha avuto un piccolo ruolo nello spin-off della serie cult, dal titolo Young Americans. Qui sul set ha conosciuto la sua prima moglie. Dal 2005 è sposato con Morgana McNeils.