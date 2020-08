Coppia gay aggredita per un bacio, centinaia di persone guardano senza alzare un dito – il video

המשטרה עצרה אתמול לחקירה נער בן 16 מלוד בחשד שתקף שני נערים בקטטה בנמל יפו ממניעים להטבופוביים. הוא יובא היום לדיון בהארכת מעצרו בביהמ"ש לנוער בתל אביב | תיעוד התקיפה@daniel_elazar pic.twitter.com/NsYHQY7uM0 — כאן חדשות (@kann_news) August 4, 2020

Tutto il mondo è Paese, purtroppo, quando è l’omofobia a prendere il sopravvento. Uno scioccante video in arrivo da Israele è presto diventato virale, con circa 500 curiosi che hanno assistito alla scena senza alzare un dito. Tranne un uomo, che è intervenuto per difendere una coppia gay, aggredita per un bacio in pubblico. Nel video si vede il brutale pestaggio e l’arrivo di Itzik Avneri, che possiede una barca nel porto di Jaffa. L’uomo è stato l’unico ad intervenire per difendere una coppia araba israeliana, sedutasi sul molo dopo aver preso parte ad una breve crociera. Dopo il bacio gli insulti, gli sputi, le botte dal branco. Attorno a loro centinaia di persone immobili, a guardare lo ‘spettacolo’. Solo Avneri è intervenuto in difesa dei ragazzo, gettando uno degli aggressori in acqua.

La polizia ha arrestato un giovane di 16 anni, mentre altri arresti sono previsti. Quando Avneri ha chiesto a un passante perché così tanto odio nei confronti della coppia, l’uomo ha risposto “perché siamo arabi, loro sono gay e non ci possono essere gay tra gli arabi, questo dà agli arabi una brutta nomea“.