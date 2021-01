Coppia gay cacciata da un ristorante per un abbraccio

Nelson Ayala e Jamel Brown Jr si sono presentati al ristorante La Isla Cuchifrito nel Bronx, New York, venerdì 15 gennaio, si sono seduti al tavolo e hanno ordinato del cibo. Come qualsiasi coppia, nell’attesa hanno chiacchierato, si sono tenuti la mano. Ad un certo punto si sono abbracciati teneramente. Non l’avessero mai fatto.

Una dipendente li ha infatti rimproverati, chiedendo loro di andarsene. Scioccati, nel corso della discussione Nelson e Jamel hanno avuto la prontezza di registrare quanto stava accadendo. Nel video pubblicato da Bronx.News si vede la donna urlargli contro “Uomo e donna“, chiedendo loro di lasciare il locale, perché a lei in famiglia avevano dato un altro tipo di ‘insegnamento’.

“È semplicemente assurdo!“, ha tuonato Brown Jr. a News 12. Ayala ha aggiunto: “Chi amo non dovrebbe definire cosa e dove compro o mangio. Sono venuto qui per mangiare, non per essere giudicato“. Sbollito lo sbigottimento, Nelson e Jamel hanno denunciato alla polizia il proprietario del locale, costretto a scusarsi con entrambi per il comportamento della dipendente. “Sono in questa comunità da oltre 20 anni e non mi è mai capitato nulla di simile”. “Vogliamo offrire alla coppia le nostre scuse più sincere e un pasto gratuito“. La donna è stata licenziata il giorno dopo.