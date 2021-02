Costumi da bagno per bambini transgender: l’idea di un padre per la figlia

2 minuti di lettura

Jamie Alexander è il padre 46enne di Ruby, una ragazza transgender di 11 anni. Jamie, la moglie Angela e Ruby, sono una famiglia di Toronto, in Canada. Ruby, come tutte le bambine, poco prima dell’adolescenza ha deciso di indossare un bikini, ma ha riscontrato qualche problema a causa dei genitali maschili, che si vedono attraverso il costume. Di conseguenza, sentiva il disagio nell’indossare il costume e andare in spiaggia, per paura degli sguardi dei presenti.

Il padre, che non poteva accettare che la figlia stesse male per questo, ha deciso di fare qualcosa. Era davvero preoccupato che le ragazze trans e i bambini non binari, non solo Ruby, smettessero di fare attività fisica, come il nuoto o la danza, o anche semplicemente andare in spiaggia, proprio per la maleducazione e il bullismo che spesso devono subire.

A Times of Israel , ha spiegato:

Questa non è solo teoria. Questi ragazzi non sono a loro agio e smettono di andare in giro e di fare cose. Non è giusto. È importante che tutti i bambini rimangano attivi e sani.

La nascita di Rubies, per tutti i bambini transgender

Così, a febbraio del 2020 è nato Rubies, un brand che propone bikini e costumi per bambini e adolescenti trans e non binari. Il modello ideato per Ruby, ad esempio, è attillato ma non mostra rigonfiamenti grazie a un tessuto che preme senza però stringere, evitando quindi sia di provare dolore per la compressione sia forme che potrebbero creare imbarazzo o derisioni.

Ruby è la fan numero uno del padre, che ha contattato diverse famiglie di Toronto per capire se il problema della figlia venisse riscontrato anche da altre persone. A giudicare dal successo dei costumi, Jamie ha avuto una grande idea. La stessa Ruby ha dichiarato:

Mi piace lavorare con mio padre. Sto imparando abilità del mondo reale come spese, costi e servizio clienti. E io modello i prodotti.

Anche altr * bambini transgender e adolescenti hanno provato il costume, mentre Jamie cercava di migliorare la forma, realizzando un modello per ogni richiesta.

Aiuto alle famiglie più bisognose

Rubies inoltre ha realizzato anche delle magliette con l’intento di raccogliere fondi e distribuire costumi anche per le famiglie che non si possono permettere di acquistarli.

Jamie e Ruby hanno un profilo Instagram , dove mostrano le loro creazioni.