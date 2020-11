Irvin Baxter, è morto di Coronavirus il televangelista omofobo che accusava i gay per il Covid-19

Il Rev. Irvin Baxter Jr, fondatore di Endtime Ministries e conduttore del programma televisivo End of the Age, che raggiunge 100 milioni di famiglie in Nord America e milioni di telespettatori in tutto il mondo, è morto a causa del Coronavirus. Nel marzo scorso il reverendo aveva incolpato i gay, a suo dire ‘fornicatori‘, della pandemia.

“Ci sono 7,5 milioni di coppie che vivono insieme negli Stati Uniti, solo in America“, disse 9 mesi fa. “7,5 milioni di coppie. Ciò significa che 15 milioni di persone che vivono insieme non sono sposate“.

Baxter, a lungo fiero sostenitore di Trump, si era poi lanciato in una filippica omofoba, prima di aggiungere che solo “il 5% delle nuove spose in America sono vergini. Ciò significa che il 95% ha già commesso fornicazione“.

“Se pensiamo di poter semplicemente ignorare Dio e vivere uno stile di vita peccaminoso, beh, non possiamo farlo. Sai, credo che Dio potrebbe usare questo come un campanello d’allarme. Questo coronavirus potrebbe essere un privilegio, perché te lo dico subito, è in arrivo un giudizio molto più grande. È nella Bibbia“.

Endtime Ministries ha annunciato che Baxter è morto in ospedale il 3 novembre, pochi giorni dopo essere risultato positivo al coronavirus. Aveva 75 anni.