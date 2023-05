Cristina Scuccia all’Isola: “Se mi piacciono gli uomini o le donne? Mi piacciono le persone” – VIDEO

0:00 Ascolta l'articolo

Dopo l’outing subito due settimane or sono e il messaggio di apertura alla comunità LGBTQIA+ della scorsa settimana Cristina Scuccia, ex suor trionfatrice di The Voice of Italy, è tornata a parlare di sè. Abbandonato il velo, Scuccia ha ridato forza ai rumor delle ultime settimane prendendo di petto l’argomento direttamente dall’Honduras.

A domanda diretta “Ti piacciono gli uomini o le donne?”, Cristina ha replicato. “Niente! Mi piacciono le persone”.

“E non ti manca avere un compagno o una compagna?”, ha insistito il naufrago Paolo Noise. “No, non mi manca. Dopo quindici anni di una vita particolare come la mia non è così facile… Se non sento il bisogno di sfogarmi? E dove c’è scritto che sia per forza così? Mica siamo animali”, ha continuato Scuccia, per poi aggiungere. “Io potrei benissimo vivere nella mia castità. Credo ancora in quella chiamata lì, nella vocazione. In questo tempo qualcuno l’ho conosciuto, ma sono io che do poco spazio faccio una selezione minuziosa di chi mi può stare accanto. Ma se trovassi la persona giusta, perché no“.

Nei giorni scorsi Vladimir Luxuria, ospite di Barbara d’Urso, ha fatto intendere che altre verità sulla vita privata di Scuccia potrebbero a breve diventare realtà: “Credo che Cristina dovrà ancora dire altri motivi per cui ha lasciato il velo. Forse dirà di più rispetto a quello che sappiamo… E qui mi sto zitta”.

Facile immaginare che gli stessi autori dell’Isola puntino molto sul privato di Cristina Scuccia, con la diretta interessata eventualmente chiamata a parlarne pubblicamente. Chissà se accadrà questa sera su Canale 5 con la nuova puntata dell’Isola condotta da Ilary Blasi, con opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria, da noi ieri intervistata.

