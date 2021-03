GF Vip, Dayane Mello riceve un aereo dai fan LGBT (ma lei non sa cosa significhi) – il video

< 1 minuto di lettura

“L’amore è per i coraggiosi. Fieri di te”. Questo lo striscione dedicato a Dayane Mello, tra le concorrenti in lizza per la vittoria al Grande Fratello Vip 5, volato sopra le teste dei coinquilini con uno degli ultimi aerei della stagione. A supportare la modella brasiliana, che negli scorsi giorni ha fatto coming out perché bisessuale, alcuni fan appartenenti alla comunità LGBT.

A differenza di Tommaso Zorzi, che suppone che l’innamoramento di Dayane Mello nei riguardi di Rosalinda Cannavò sia stato frutto di una strategia, c’è un ampio gruppo di telespettatori che supporta la sudamericana e i suoi sentimenti, tanto da investire anche economicamente sul messaggio volante. Dayane Mello, tuttavia, non ha compreso da subito il senso della frase, soprattutto la firma del mittente. “Cosa vuol dire LGBT?“, si è domandata la concorrente, a cui hanno prontemente risposto Stefania Orlando e Andrea Zelletta, che hanno spiegato il significato della sigla.

In men che non si dica, la parola LGBT è schizzata in tendenza su Twitter, complice anche l’intervento dei fan brasiliani. C’è infatti chi sostiene che Dayane Mello non sia realmente interessata ai temi cari alla comunità, tanto da non conoscere il termine con cui se ne indica l’identità e la cultura. Altri, invece, ritengono che l’ingenuità della modella sudamericana indichi la sua totale apertura e spontanea voglia di rompere barriere ed etichette. Infine, qualcuno suggerisce che un aereo simile sarebbe stato più azzeccato per altri concorrenti della casa, come Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. L’endorsement arcobaleno rappresenterà un ulteriore trampolino di lancio per la vittoria di Dayane Mell0?

