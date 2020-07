DDL Zan, si corre in Commissione Giustizia: “basta ritardi, è una legge che va fatta con urgenza”

Importanti novità sulla legge contro l’omotransfobia e la misoginia sono arrivate da parte di Alessandro Zan, relatore del DDL nonché deputato Pd.

Giornata intensa in Commissione Giustizia, quella vissuta ieri, con i gruppi presenti che hanno trovato un accordo per accorpare tutte le fasi inerenti al DDL nel corso della prossima settimana.

A partire da martedì mattina, dove si voterà il testo base. Il mercoledì la presentazione di tutti gli emendamenti entro le ore 16:00, il termine ultimo, in modo tale che già giovedì inizieremo a votare i primi emendamenti. Questo per essere pronti ad andare in aula alla Camera dei Deputati il 27 luglio. Questo iter serrato è necessario per il fatto che ogni giorno leggiamo fatti di cronaca, di omotransfobia e misoginia, che non sono più accettabili in questo Paese, ed è per questo che lo Stato deve intervenire e intervenire in fretta. Non si può più ritardare, non si può più rallentare, è una legge che va fatta e va fatta con urgenza.