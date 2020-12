I dieci film LGBT che hanno segnato il 2020

ADAM di Rhys Ernst (Interscope)

Vincitrice all’ultimo Lovers Film Festival di Torino, è una commedia adolescenziale tratta dall’omonima graphic novel della scrittrice lesbica Ariel Schrag. Il diciottenne Adam (Nicholas Alexander) va a trovare la sorella Casey (Margaret Qualley) a Manhattan, circondata da amici lgbtq, e viene scambiato per un trans FtoM.

Di Adam è stato apprezzato il coraggio di mettersi completamente in discussione, esattamente come ogni giorno mettiamo in discussione i sistemi precostituiti ed eteronormativi che permeano la società, assegnando e confermando a questo processo il significato di un profondo valore e in nessun caso quello di una debolezza.