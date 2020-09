Il disturbo post-traumatico da stress che accompagna le persone LGBT dopo l’epidemia di AIDS

Questi i risultati di un disturbo post-traumatico da stress. In quegli anni, non c’era solo la paura di rimanere contagiati, ma si doveva fare i conti con un’intera società che vedeva un omosessuale come un untore. C’era un rifiuto completo da parte di tutti. E nessun aiuto. Nemmeno da parte della famiglia, che molte volte non accettava l’orientamento sessuale.

E per superare tutto questo, si ricorre all’abuso di farmaci, di alcol e di droghe. E questi, sono circa il 30-40% di adulti gay.

Il rischio suicidio nelle persone LGBT

A questo, si aggiunge anche un problema ancora più grande. Se l’epidemia di AIDS è passata (e non ancora del tutto), c’è sempre l’odio a mettere in difficoltà i membri della comunità LGBT. Il progetto Trevor quest’anno ha segnalato che il 40% degli intervistati ha seriamente considerato di tentare il suicidio nell’ultimo anno. Il 48% dei giovani LGBT ha affermato di essersi auto-inflitto dolore, una percentuali che supera il 60 per persone trans e non binarie.

Anche da parte della politica, l’impegno per la tutela della comunità non aiuta. Per l’86% degli intervistati, le recenti politiche hanno avuto un impatto negativo. E il 46% pensa di aver bisogno di una consulenza psicologica.