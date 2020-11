“Diventa una drag queen”, Paolo Camilli primo ospite del nuovo format delle Karma B – video

Carmelo e Mauro, ovvero le mitiche Karma B, hanno ideato un nuovo format appena comparso su Youtube con la sua prima puntata. “Diventa una drag queen” il titolo, con un ospite a settimana ‘trasformato in drag’.

“Benvenuti nel mondo della trasformazione, dove mettersi nei panni di qualcun altro è il miglior modo per conoscere meglio gli altri ma soprattutto se stessi!“, recita il claim del ‘programma’, con l’attore e web celebrity Paolo Camilli chiamato a far emergere il suo alter ego, Pamilla Spears. “Ma secondo me non è la prima volta, va speditissima su quei tacchi“, hanno sottolineato basite le Karma B dinanzi alla disinvoltura di Pamilla, che ha subito provato a mettere le mani avanti: “La danza aiuta, certo, non è il mettersi i tacchi della mamma“.

Nel corso della trasformazione, ovviamente, l’ospite si racconta, andando a ripercorrere la propria adolescenza e i primi passi nel mondo dell’entertainment (nel caso di Paolo). Vedere per credere!