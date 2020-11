Diversity Media Awards 2020, segui con noi la cerimonia di premiazione in diretta streaming – video

È tutto pronto per la cerimonia di premiazione dei Diversity Media Awards 2020, Oscar italiani dell’inclusione che premiano prodotti mediali e personaggi che si sono distinti per una rappresentazione valorizzante della diversità. A condurre la serata evento Melissa Greta Marchetto, in onda a partire dalle ore 19:30 con diretta streaming nel video in testa a questo post.

Nati nel 2016 come riconoscimento dedicato alla rappresentazione nei media di persone e temi LGBT+ e da sempre attenti all’intersezionalità del racconto in relazione alla diversity, dalla scorsa edizione i Diversity Media Awards si estendono alla rappresentazione della diversità nelle aree genere e identità di genere, orientamento sessuale ed affettivo, etnia, età e generazioni, disabilità.

Come da tradizione, il pubblico ha votato online per scegliere, tra i candidati e le candidate delle categorie Miglior Film Italiano, Miglior Serie TV italiana, Miglior Serie TV straniera, Miglior Programma TV, Miglior Campagna Pubblicitaria, Miglior Programma Radio, Miglior Prodotto Digitale, Miglior Serie Kids, Influencer dell’anno e Personaggio dell’anno.