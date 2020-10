Donald Trump e Melania positivi al Covid-19

È arrivata la conferma: Donald Trump ha preso il Covid 19. Anche la moglie Melania è stata contagiata ed entrambi si trovano ora in quarantena, sotto osservazione. A rendere pubblica la notizia è stato lo stesso presidente USA, tramite un post via Twitter:

La First Lady ed io siamo risultati positivi al Covid-19. Iniziamo subito la quarantena e il processo di guarigione. INSIEME ce la faremo!

Annullate le prossime uscite e sospesa la campagna elettorale per le votazioni di novembre, Trump e la First Lady sono seguiti dal medico personale dell’inquilino della Casa Bianca, e non avrebbero sintomi. A contagiarli sarebbe stata Hope Hicks, una delle più fidate consigliere del presidente e risultata positiva al tampone. Il contagio si pensa sia avvenuto all’interno dell’Air Force One, l’aereo presidenziale, durante i viaggi di martedì e mercoledì.

In totale, i casi accertato di Covid 19 alla Casa Bianca sono oltre la decina. Tutti collaboratori o agenti di scorta, fino ad oggi.

Il presidente Donald Trump e il rifiuto della mascherina

Trump, durante i suoi incontri, è sempre stato restio all’uso della mascherina, sia con i collaboratori che durante le uscite pubbliche. Solo il 12 luglio, per la prima volta, è apparso davanti le telecamere con la mascherina, dopo 6 mesi di covid a livello internazionale.

Il tycoon è il terzo capo di stato (o premier) negazionista a contrarre il Coronavirus. Prima di lui ci sono stati il brasiliano Jair Bolsonaro (prima sospetto poi confermato) e poi Boris Johnson, primo ministro britannico ricoverato anche in terapia intensiva.

Inoltre, c’è una leggera preoccupazione per il presidente. Difatti, secondo le stime, Donald Trump si trova all’interno della fascia più a rischio, avendo 74 anni. In America, le vittime maggiori (8 su 10) sono proprio gli over 65.

Come riporta poi Repubblica.it, il presidente si è sempre opposto al fatto che le notizie sulla sua salute fossero di natura pubblica. Per questo motivo, c’è il dubbio che Trump non sia in gran forma o che abbia una malattia. Ma queste, senza una conferma ufficiale, sono solamente delle supposizioni formulate dai giornali, che seguono ogni suo spostamento privato.