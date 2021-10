10 drag queen (+1) più famose e ricche del pianeta

8 minuti di lettura

A partire dal 19 novembre anche noi avremo l’edizione tutta italiana del famoso talent show statunitense per drag queen. E, nella speranza che anche le nostre performer riescano a varcare i confini nazionali raggiungendo notorietà nel mondo e successo finanziario, oggi dedichiamo questa lista alle drag queen famose (tante uscite da RuPaul’s Drag Race) che, non soltanto grazie ai talent show, ma anche alle tante collaborazioni con il mondo dell’intrattenimento, sono riuscite a guadagnare milioni di dollari.

Secondo i dati di Celebrity Net Worth, il sito Web che fa i conti in tasca ai più importanti personaggi pubblici, questi sono i guadagni da urlo delle 10 drag queen (+1) più ricche del pianeta.

Raja Jemini. Patrimonio netto $500K

Conosciuta per aver vinto la terza stagione di RuPaul’s Drag Race, Raja Jemini è una drag queen il cui guadagno stimato varia tra i 500 mila dollari ed 1 milione di dollari.

Raja Jemini è il nome d’arte di Sutan Amrull che, oltre ad aver partecipato come drag queen al talent show più noto al mondo, ha partecipato ad altri programmi del calibro di America’s Next Top Model, in particolare come make up artist. Tra la clientela dell’artista figurano personaggi pubblici come Iggy Azalea, Tyra Banks, Dita Von Teese e Twiggy.

Latrice Royale. Patrimonio netto 1milione $

Latrice Royale, nome d’arte di Timothy Wilcons, è nota per aver partecipato alla quarta stagione di RuPaul’s Drag Race, stagione nella quale ha raggiunto la quarta posizione ed ha vinto il titolo di Miss Simpatia (Miss Congeniality). Latrice ha preso parte per due stagioni anche a a RuPaul’s Drag Race All Stars, lo spin-off del franchise dove alcune concorrenti delle edizioni precedenti di “Drag Race” competono per entrare nella Drag Race Hall of Fame, oltre a vincere una serie di ricchi premi.

Dalle stime di CelebrityNetWorth è risultato che Latrice Royale è una delle poche drag queen famose ad aver raggiunto il milione di dollari circa di guadagno, grazie in particolare alle frequenti apparizioni nei maggiori eventi di drag show in giro per il mondo.

Tra le citazioni più note di Latrice, come non ricordarsi le seguenti:

“I am Latrice Mutha Fuckin’ Royale!”

“Let me explain to you what a bitch is: Being In Total Control of Herself.”

“Jesus is a biscuit! Let him sop you up!”

Shangela. Patrimonio netto 1milione $

“Halleloo, it’s your girl Shangela!”, impossibile dimenticare questo saluto della queen Shangela, divenuto iconico dell’intera serie di Ru Paul’s Drag Race (“Halleloo” sta per “Halleluyah”).

Shangela Laquifa Wedley, conosciuta semplicemente come Shangela e nome d’arte di Darius Pierce, ha conquistato il successo, come la maggior parte delle drag queen famose di questa lista, grazie al programma di RuPaul. Ma, soprattutto, è stata una delle poche a raggiungere il traguardo del milione di dollari di guadagno, nonostante nelle stagioni 2 e 3 della serie si sia classificata rispettivamente dodicesima e sesta, mentre in All Stars sia arrivata terza.

Ad aver dato uno slancio alla sua notorietà, tale da permetterle entrate da capogiro, sono state le collaborazioni con alcune delle più importanti produzioni cinematografiche e televisive internazionali: ha calcato il red carpet degli Oscar per aver partecipato come comparsa a fianco di Lady Gaga in “A star is born”; l’abbiamo vista anche in serie televisive come Glee, Bones, Broke Girls, The X Files.

Una queen decisamente molto produttiva!

Katya Zamolodchikova. Patrimonio netto 1milione $

Drag queen famose? Beh, come non menzionare Katya (nome d’arte intero: Yekaterina Petrovna “Katya” Zamolodchikova), che è anche tra le più ricche secondo NetWorth.

La “drag queen russa”, nata dalla mente del suo alter ego Brian McCook, è, infatti, uno dei più importanti nomi usciti dal contest targato RuPaul. La simpatia e l’onestà, in merito in particolare al racconto della sua vita complicata (tra dipendenze di droga e salute mentale precaria), sono state le armi potenti di Katya, che l’hanno fatta assurgere ad una delle drag queen più apprezzate della serie.

Stand up comedian, podcaster, autrice bestseller e Youtube creator con la collega Trixie Mattel (The Trixie & Katya Show), Katya ha un patrimonio netto di 1 milione di dollari. Parte dei suoi elevati guadagni sono dovuti anche alla partecipazione come comparsa/cameo in molte serie televisive, video musicali, film e tv shows. tra cui “Untucked”(stagione 7), “Tales of the city”, “America’s Next Top Model”, “The Quiet Room”.

Raven. Patrimonio netto 2 milioni $

David Petrushin, in arte Raven, prima di partecipare come drag queen alla seconda stagione di RuPaul’s Drag Race, si esibiva puntualmente in spettacoli di varietà nei locali notturni della California meridionale con il suo iconico stile drag.

Sebbene non abbia vinto la competizione, dopo la partecipazione al contest per drag queen più famoso al mondo, David Petrushin è diventato un’artista (nonché truccatore) molto richiesto ed ora è anche produttore sia di Drag Race che di All Stars.

Per quanto riguarda il suo lavoro di makeup artist ha vinto anche il premio per il miglior trucco per la serie RuPaul’s Drag Race nel 2018, conferitogli dall’Academy of Television Arts & Sciences.

Oggi David aka Raven ha accumulato un patrimonio netto di 2 milioni di dollari sia per il suo lavoro di drag queen sia per quello di truccatore.

Violet Chachki. Patrimonio netto 2,5 milioni $

Cantante, modellə, drag queen e artista di burlesque statunitense di origini ecuadoriane, che si identifica come genderqueer, Paul Jason Dardo aka Violet Chachki ha vinto la settima edizione del reality show RuPaul’s Drag Race nel 2015.

Dopo la sua vittoria al programma, che le è valsa, oltre all’enorme visibilità, un premio di 100mila dollari, Violet ha girato il mondo grazie a tour organizzati dalla produzione di RuPaul’s Drag Race (Werq the World), a serate di burlesque ed a sfilate di moda realizzate da brand quali Vogue, Moschino e Prada.

Violet, come altre drag queen famose che hanno partecipato al talent show, ha realizzato singoli e video musicali, che le hanno fatto incassare tanti altri soldi.

Grazie al suo lavoro artistico Violet ad oggi ha un patrimonio netto pari a 2,5 milioni di dollari.

Ecco dove seguirlə:

Alyssa Edwards. Patrimonio netto 3 milioni $

Justin Dwayne Lee Johnson meglio conosciuto con il nome d’ arte Alyssa Edwards è un coreografo, drag performer e imprenditore americano noto non soltanto per aver gareggiato nella quinta stagione di RuPaul’s Drag Race, ma anche in altri spettacoli (come Miss Gay America 2010) e per aver partecipato al documentario LGBT+ del 2008 “Pageant”.

Dai fan del programma di RuPaul il personaggio Alyssa è considerato ormai leggendario. Se prima del talent Alyssa aveva già una folta schiera di fan, dopo la partecipazione ha raggiunto il successo mondiale e le sue collaborazioni sono diventate molto più numerose. Alyssa è stata scelta, ad esempio, per un’esibizione ai VMA del 2015 a fianco di Miley Cyrus. Inoltre, ha realizzato una serie Web molto seguita, “Alyssia’s secret”. Ancora più nota è la serie televisiva “Dancing Queen”, distribuita da Netflix, dove la performer interpreta il ruolo principale:

“Di giorno, Alyssa Edwards detta legge alla scuola di danza e di notte nel mondo delle drag queen”, recita la trama presente nella piattaforma di streaming con più abbonamenti al mondo.

Ad oggi pare che Alyssa abbia incassato un patrimonio netto di 3 milioni di dollari.

Bianca del Rio. Patrimonio netto 4 milioni $

Tra le drag queen famose e più ricche del pianeta c’è Bianca del Rio (pseudonimo di Roy Haylock), stand up comedian e costumista che ha vinto la sesta edizione di RuPaul’s Drag Race.

Dopo la vittoria, Bianca Del Rio ha scritto e girato diversi spettacoli di cabaret ed è diventata nel 2019 la prima drag queen ad essere headliner (l’artista che si esibisce prima dell’atto di apertura di uno show) alla Wembley Arena.

Si stima che Bianca abbia un patrimonio di 4 milioni di dollari, guadagnato non soltanto grazie ai cabaret e ai tour mondiali (come “Werq the World”), ma anche ad un suo libro pubblicato e alla partecipazione a numerosi tv shows, serie televisive, campagne pubblicitarie e film come “Hurricane Bianca”, che la vede come protagonista principale (il titolo è in parte omonimo). Il film gode di un sequel, “L’uragano Bianca 2: dalla Russia con odio”, rilasciato il 18 maggio 2018.

Courtney Act. Patrimonio netto 5 milioni $

Courtney Act (pseudonimo di Shane Gilberto Jenek) è una drag queen australiana che è diventata famosa non tanto per le sue performance in drag, ma per il suo talento canoro. Courtney è arrivata alla ribalta per la prima volta partecipando alla prima stagione di Australian Idol nel 2003. Dopo lo show, ha firmato un contratto con la BMG Australia (ora Sony Music Australia) ed ha pubblicato il suo singolo di debutto, “Rub Me Wrong“, che le ha fatto conseguire una certificazione d’oro.

Courtney ha fatto anche parte di una band composta da altre drag queen, The AAA Girls, con la quale ha pubblicato diversi singoli ed ha fatto un tour nordamericano nel 2015.

Nel 2018 ha partecipato anche al Grande Fratello VIP UK, vincendolo. Sempre nel 2018 ha gareggiato agli Eurovision, classificandosi al quarto posto con il brano “Fight For Love”.

Tante altre sono state le sue presenze nel mondo della televisione, come a “Dancing with stars” dove ha raggiunto il secondo posto in coppia con il suo compagno.

Courtney/Jenek usa il pronome lei quando si riferisce a Courtney e lui quando si riferisce a Jenek.

Trixie Mattel. Patrimonio netto 10 milioni $

Un’altra drag iconica del talent di RuPaul e dallo stile unico, impossibile da dimenticare, è Trixie Mattel (l’artista che la interpreta è Brian Michael Firkus).

Trixie Mattel si è classificata al sesto posto nella settima edizione del talent show per drag ed è arrivata prima nello spinoff “All Stars ” (terza stagione).

Come mai detiene un patrimonio così alto? Gran parte del suo guadagno lo deve ai suoi numerosi impieghi nell’ industria dell’intrattenimento. Ad esempio, è attualmente impegnata nella web serie comica UNHhhh, dove Trixie insieme alla collega Katya discutono dei più disparati argomenti con il loro tipico humour: una serie di grande successo, che è stata candidata con 4 nomination agli Streamy Awards.

Trixie ha lanciato anche una linea di prodotti cosmetici creata da Firkus (Trixie Cosmetics), che le sta facendo raddoppiare le entrate.

Ecco dove seguirla:

Ru Paul. Patrimonio netto 60 milioni $

Ru Paul non ha bisogno di presentazioni. Chi è che ancora non conosce la drag queen più famosa nel mondo dello spettacolo? Pensate che RuPaul (pseudonimo di RuPaul Andre Charles) è raffigurata da due statue di cera nei musei Madame Tussauds (una a New York e una a San Francisco).

Ebbene sì. RuPaul ha un patrimonio netto di 60 milioni di dollari. Di certo la drag queen più ricca al mondo.

La prossima lista di drag queen la dedichiamo, in vista dell’edizione italiana di “Drag Race”, alle performer nostrane che sui social stanno riscuotendo molto successo. Continua a seguirci per scoprire chi sono.