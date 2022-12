Drusilla Foer: “In piazza se ci sarà una regressione sui diritti”

0:00 Ascolta l'articolo

Tornata in onda su Rai1 con il suo Almanacco del Giorno Dopo, e a quanto pare ‘rimbalzata’ da Amadeus per una 2a volta a Sanremo ma in gara in qualità di cantante, Drusilla Foer troneggia sulla copertina dell’ultimo numero di Oggi, con un’intervista a 360° in cui la nobildonna interpretata da Gianluca Gori ha affrontato anche il tema dei diritti.

“Potrebbe soffiare un vento di regressione sui diritti civili. Siamo l’ultima nazione in Europa ad avere certe chiusure, quindi un’involuzione o una disattenzione rispetto a questi temi è un fatto di inciviltà… Io aspetto di vedere. Se dovesse venire meno la volontà di portare civiltà, invito tutti a scendere in piazza e a fare molto casino. Dopo però, non prima”.

Peccato che dopo, a cocci rotti, possa essere troppo tardi. Drusilla si è poi soffermata sul rapporto che la lega a Gianluca, suo alter-ego (“Siamo d’accordo su tutto. Abbiamo la stessa visione della libertà, ma lui ha più volontà di me. È stato fotografo, pittore, molte cose. Io ho iniziato a lavorare tardi“), prima di concentrarsi sul sesso.

“Ne ho fatto moltissimo, ho battuto qualsiasi media. Ora meno. Ma se anche non lo facessi più, sarei a posto”.

Abbandonato il sogno genitorialità (“ci ho pensato quando ero molto giovane“), Drusilla ha un disco in uscita e una potenziale seconda serata su Rai1, lo scorso anno annunciata da Stefano Coletta ma ad oggi mai ufficializzata. Nel dubbio il suo Almanacco, tornato in onda dopo alcuni mesi di break, è ripartito dal 3/4% di share su Rai2, mentre nel 2023 uscirà il suo nuovo film con Francesco Scianna e Filippo Schicchitano.

Cattiva Coscienza il titolo della pellicola di Davide Minnella, con Filippo fidanzato fedele, avvocato impeccabile uomo generoso. È possibile essere così perfetti? Sì, se hai una coscienza come Otto che controlla ogni tua mossa. Un giorno, però, Otto raggiunge in ritardo la sua postazione di lavoro nel “Mondo Altro” e scopre che, in pochi minuti, Filippo ha messo sotto sopra tutta la sua vita. Otto è in difficoltà, deve sistemare le cose prima che le Coscienze Superiori se ne accorgano e decide così di affrontare Filippo di persona piombando sulla Terra…

