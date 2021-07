Elenoire Ferruzzi, la prima foto dopo il Covid: “Sono risorta, ho perso 30 kg”

< 1 minuto di lettura

Dopo il video registrato dal letto dell’ospedale, ancora ricoverata dopo essere finita in rianimazione dopo il contagio da Covid-19, e la polemica sulla raccolta fondi, Elenoire Ferruzzi torna a farsi vedere sui social. E lo fa con una foto, la prima dopo la dimissione, pubblicata sul suo profilo Instagram, su cui nei giorni precedenti la performer ha condiviso foto di repertorio.

“Oggi con 30 kg meno sento l’anima leggera, sento il caldo, il sole, il vento. Ho voglia di innamorarmi perché sono risorta dove non avevo scampo”, ha scritto l’influencer nella didascalia dello scatto che la ritrae a figura intera, con le sue immancabili unghie laccate di rosso e i suoi lunghi capelli biondi. Un messaggio doveroso è quello di ringraziamento nei riguardi dell’equipe medica che l’ha sostenuta e curata in questi mesi di degenza:

Non finirò mai di ringraziare per tutto il resto della mia vita tutto il reparto di rianimazione dell’Ospedale Sacco di Milano e tutti i medici e gli infermieri, ovviamente del reparto di pneumologia dell’ospedale Sacco. Grazie per avermi salvato la vita con rispetto e dedizione.